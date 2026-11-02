消息称罗马仕“重生计划”因债务搁浅，拟按三折清偿

IT之家 11 月 2 日消息。近日，据蓝鲸科技从知情人士处获悉，计划搁浅的核心症结仍在于债务：投资方要等罗马仕把现有债务处理得差不多之后才会投。与此同时，罗马仕当前给供应商的债务处理方案是“按三折折扣以清偿”。

业内人士李翔向记者分析称，三折意味着债权人要先行确认超过六成的损失，而“盈利后清偿”对一家停工停产已逾一年、产品尚未恢复上架的企业而言，更像一张兑现期限不明的远期支票。事实上，“三折方案”之所以难以推进，不只是价格问题，而是投资交割前债务能否“干净化”的前置条件。

一位从事债务重组业务的律师向记者分析称，在非破产重整的庭外重组中，投资方通常要求债务人在交割前完成“干净化”，要么清偿，要么取得债权人的书面豁免或展期，但罗马仕的债权人结构以中小供应商为主，协调成本极高。

“当前大量中小供应商的欠款仍处于协商或诉讼阶段，单个金额未必巨大，但数量多、地域分散、法律关系交叉，构成了重组中最棘手的长尾。另外，许多供应商正在起诉罗马仕，但部分案件尚未判决”。前述知情人士称。

前述知情人士还补充表示，罗马仕在提出“三折方案”之前曾与多家供应商协商债转股，承诺盈利后逐步清偿，但供应商端对这一方案的接受度并不乐观。当前沟通层面也在恶化。

“负责对接我们供应链企业的罗马仕员工上个月已被停工，目前只能通过第三方机构联系罗马仕相关人士。目前来看，罗马仕情况不太好。”一名罗马仕供应商人员称。

IT之家注意到，2025 年 6 月，深圳罗马仕召回 2023 年 6 月 5 日-2024 年 7 月 31 日期间制造的部分罗马仕 ROMOSS 牌移动电源三款产品共计 491745 台。关于召回原因，罗马仕表示，本次召回的移动电源产品，由于部分电芯原材料来料原因，极少数产品在使用过程中可能存在过热现象，在极端场景下可能产生燃烧风险，存在安全隐患。

2025 年 12 月 31 日，罗马仕通过内部文件宣布延续停工停产状态，这意味着自 2025 年 7 月起的经营停滞局面仍在持续。

今年 1 月 4 日，有消息称罗马仕已在内部启动名为“重生计划”的重组方案，相关立项工作预计于 2026 年 1 月正式落地。按照原先规划，该公司力争在 2026 年第一季度完成资金引入与重组工作，同步重新获取新 3C 认证，全面恢复产品销售体系。