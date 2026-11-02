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起亚汽车 10 月全球总销量达到 29.12 万辆，同比增长 10.3%

2026/11/2 23:19:31 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 11 月 2 日消息，韩国起亚汽车今日公告，2026 年 10 月，起亚在全球市场销售 291,219 辆，其中韩国国内 51,007 辆，其他 239,308 辆，904 辆专用单位，同比增长 10.3%。（基于批发销售）

具体数据如下：

  • 全球市场总销量达到 291,219 辆，较上一年增长 10.3%

  • 韩国国内市场售出 51,007 辆，较上一年增长 27.5%

  • 其他市场销量 239,308 辆，较上一年增长 7.2%

起亚汽车此前发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

    2026 财年前三季度

  • 营业总收入：94.14 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 4693.64 亿元人民币），同比增长 9.4%

  • 归母净利润：5.45 万亿韩元（现汇率约合 271.53 亿元人民币），同比下降 10.5%

    • 2026 财年第三财季

  • 营业总收入：31.6 万亿韩元（现汇率约合 1575.45 亿元人民币），同比增长 10.1%，环比下降 4.4%

  • 归母净利润：1.29 万亿韩元（现汇率约合 64.16 亿元人民币），同比下降 9.7%，环比下降 44.7%

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关键词：起亚汽车韩国市场

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