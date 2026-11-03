苹果 CEO 特努斯：iPhone Duo 产能爬坡“进展顺利”，屏幕问题仅占“极小比例”

IT之家 11 月 3 日消息，苹果今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）后，该公司首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，其首款折叠 iPhone Duo 目前仍处于产能受限状态，公司无法满足市场需求，也暂时无法预测供需何时能够恢复平衡。

特努斯称，iPhone Duo 产品产能爬坡“进展顺利”，苹果正努力向更多消费者交付产品，但短期内缺货问题看不到明确结束时间。目前下单 iPhone Duo 的用户，预计要等到明年 1 月才能收到货；部分实体店也几乎没有可供在线预约的现货。

此外针对部分用户反馈的 iPhone Duo 屏幕问题（用户反映设备内侧显示屏沿铰链处出现裂纹，并伴随亮线等），特努斯回应称，出现问题的设备仅占“极小比例”，苹果正在为受影响用户提供更换服务。

财报方面，苹果公布 9 月季度营收达 1,145 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,626.68 亿元人民币），同比增长 12%，创下同期纪录；不过，由于 iPhone Duo 在该季度结束后才正式开售，其销售业绩并未计入本季财报。