Counterpoint：苹果 iPhone 18 Pro/Max 在中国前 3 周销量同比增 29%，预估 2026 年 iPhone Duo 全球出货 600 万台

IT之家 11 月 3 日消息，Counterpoint 最新数据显示，苹果 2026 财年第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）营收同比增长 12%，达到 1,145 亿美元（现汇率约合 7,626.68 亿元人民币），创下该季度历史新高，同时也是苹果连续第五个季度营收突破 1,000 亿美元（现汇率约合 6,660.86 亿元人民币）。

其中硬件业务同比增长 12%，服务业务同比增长 10%，苹果在所有主要产品品类、所有区域市场的活跃设备安装基数均创下历史新高。

iPhone 业务季度营收首次在 9 月档突破 500 亿美元（现汇率约合 3,330.43 亿元人民币），同比增长 17%。本季度 iPhone 营收创纪录主要受 Pro 机型占比提升、产品价格上调推动，iPhone 批发平均售价（ASP）史上首次在 9 月季度突破 1,000 美元（现汇率约合 6,661 元人民币），印证了苹果在高端市场的定价能力。

IT之家注：批发平均售价并非消费者在门店实际支付的零售价，是指厂商或分销商把产品卖给零售商、运营商、渠道商等商业客户的平均每台价格，是指苹果向渠道销售 iPhone 的整体平均单价超过了 1,000 美元（现汇率约合 6,661 元人民币）。

Counterpoint 高级分析师 Karn Chauhan 指出，苹果在推出 iPhone 18 Pro 系列、旧款机型时均上调了售价，在长期保持价格稳定后，苹果开始向消费者传导上涨的存储成本，但并未削弱高端机型的需求。

本季度苹果采取了全新的发布策略：今秋仅推出高端的 iPhone 18 Pro 系列与折叠屏 iPhone Duo，将标准版 iPhone 18 推迟至 2027 年春季发布。叠加整体智能手机市场需求疲软，缺少新款主流机型直接导致本季度 iPhone 出货量同比下滑 1%。

iPhone 18 Pro 系列上市前三周全球销量同比增长 3.1%，尽管该系列起售价上调 100 美元（现汇率约合 666.1 元人民币），区域表现分化明显：中国市场销量同比增长 29%，美国市场下滑 4%，日本市场下滑 27%。

Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 表示，涨价同时实现销量增长，说明 iPhone 高端机型需求基本无弹性，但不同区域弹性存在差异，这一表现将为即将到来的假日消费季定下基调，在存储成本上涨、整体市场需求疲软的背景下，苹果大概率将优先保障高价值而非冲量。

Mac 业务营收同比增长 24%，达到 108 亿美元（现汇率约合 719.37 亿元人民币）。在整体 PC 市场面临存储成本上升、供应受限、消费者需求走弱的多重逆风下，Mac 能实现双位数营收增长，充分体现了苹果 Silicon 生态、高端产品定位与忠实用户群体的强劲支撑力。

折叠屏产品方面，苹果正式携 iPhone Duo 入局折叠手机市场，该机预计将在 2027 年成为苹果重要的营收驱动力。目前 iPhone Duo 预售需求旺盛，供不应求，产能限制进一步拉长了等待周期，Counterpoint 预计 2026 年 iPhone Duo 出货量将达到 600 万台。

不过这款初代产品也面临一定挑战：等待周期长、少量机型被曝出铰链附近屏幕开裂、应用优化反馈褒贬不一，可能影响部分主流消费者的购买热情。Counterpoint 预计，随着供应爬坡、软件生态成熟，2027 年苹果折叠屏产品出货量将接近翻三倍。

短期存储价格持续上涨，持续给智能手机市场带来压力，新兴市场消费者价格敏感度不断提升，高端市场的抗跌性远强于大众市场，这也让苹果持续提升市场份额，安卓阵营厂商面临的压力持续加大。

参考

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