苹果承认 iPhone Duo 折叠屏手机交货延迟，供货紧张何时缓解仍难以预测

IT之家 11 月 3 日消息，苹果 COO 萨比赫 · 汗在第四财季财报电话会议上承认，新款折叠屏手机 iPhone Duo 交货延迟，供货紧张何时能够缓解仍无法确定。

他透露：“iPhone Duo 目前供不应求。产能提升进展顺利，我们正努力让消费者尽快拿到这款革命性的新产品。但供需何时能够恢复平衡，眼下还很难预测。”

据外媒 TechCrunch 报道，没有前往苹果零售店排队抢购、也没有第一时间预订的消费者，发现 iPhone Duo 要等到明年才能发货。美国电信运营商 Verizon 甚至向受交货延迟影响的客户赠送礼品卡，以表达歉意。

iPhone Duo 在苹果官网开售数小时后便告售罄，交货日期也排到了明年。苹果当时形容，新机的市场需求极其旺盛，远超寻常水平。

除了 iPhone Duo 的交货问题，存储芯片涨价也是此次财报电话会议的关注焦点。AI 行业需求激增推高了存储芯片成本，苹果因此面临大量提问。

不过，眼下供应压力并非苹果独有。随着 AI 行业对存储芯片的需求激增，硬件厂商普遍面临零部件成本上涨的问题，设备售价也有进一步上涨的风险。

萨比赫 · 汗还在电话会议上提到，苹果也上调了多款产品的售价，但这些涨价决定都是公司不得已作出的。

为了满足 iPhone Duo 的市场需求，苹果还加强了与钛金属生产商 Perryman 的合作。据IT之家了解，后者为该机型供应材料。

苹果 CEO 约翰 · 特努斯在开场发言中提到：“评测人士和消费者的初步反响让我们非常振奋。我们正全力以赴，让消费者尽快拿到 iPhone Duo。”