苹果已收回绝大部分特朗普“对等关税”退款，Q4 毛利率提振 1 个百分点

IT之家 11 月 3 日消息，苹果在 2026 财年第四财季（截至 9 月 26 日）业绩中确认，此前向美国政府缴纳的“对等关税”已基本退回，这笔一次性收入对当季利润形成了小幅但可量化的提振。

苹果公布的财报显示，当季毛利率达到 47.9%，其中约 1 个百分点来自关税退款；摊薄后每股收益为 2.10 美元，其中约 0.05 美元来自这笔退款。

苹果未披露退款的具体金额，但以当季约 548 亿美元（现汇率约合 3,650.15 亿元人民币）的毛利润规模粗略推算，1 个百分点的毛利率影响大致对应数亿美元量级，与每股收益中 0.05 美元的贡献方向一致。

IT之家注：对等关税（reciprocal tariffs）指美国以贸易伙伴对美国商品征收的税率“对等”为由加征的进口税。美国最高法院于 2026 年 2 月 20 日裁定，《国际紧急经济权力法》（IEEPA）没有授权总统征收相关关税，此前依据该法实施的部分关税措施因此失去法律依据，美国进口商随后启动退款程序。

在财报电话会上，苹果首席财务官凯文 · 帕雷克（Kevan Parekh）确认，绝大部分关税退款已经返还给苹果，后续可能还有少量款项到账，但“肯定不会达到十亿美元级别”。

这并非苹果首次从美国关税退款中受益。2026 财年第三季度（截至 6 月 27 日），苹果毛利率达到 50.1%，其中约 2 个百分点来自关税退款，摊薄后每股收益也因此增加约 0.11 美元。此前媒体披露，苹果在这一阶段收到的关税退款约为 22 亿美元（现汇率约合 146.54 亿元人民币）。

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