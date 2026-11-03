苹果第四财季库存金额超 140 亿美元同比激增 154%，存储芯片成本压力或持续至明年

IT之家 11 月 3 日消息，当今的苹果，正持续囤积存储芯片等零部件库存。今天早些时候公布的财报显示，苹果第四财季库存金额达到 145.4 亿美元（IT之家注：现汇率约合 968.49 亿元人民币），较第三财季的 110.9 亿美元（现汇率约合 738.69 亿元人民币）增长 31.1%；与去年同期的 57.2 亿美元（现汇率约合 381 亿元人民币）相比，增幅高达 154.3%。

受存储芯片成本上涨影响，苹果预计 12 月季度毛利率将降至 45% 至 46%，低于 9 月季度的 47.9%。

苹果 CEO 约翰 · 特努斯在财报电话会议上告诉分析师：“存储芯片的价格涨势前所未有。正如我们此前提到的，9 月季度的存储芯片成本确实高于 6 月季度，但此前囤积的库存，加上部分其他零部件价格下降，抵消了一部分成本压力。”

苹果预计 12 月季度存储芯片成本还会进一步上升，但此前的产品涨价有助于缓解压力。今年 6 月底，苹果提高了部分 Mac 和 iPad 产品的售价，9 月又对 iPhone 进行了提价。

苹果预计，12 月过后存储芯片成本还会继续上涨。

对于现有库存能在多大程度上抵消涨价影响，特努斯回应道：“正如我们此前所说，随着时间推移，前期库存带来的成本优势会逐渐减弱。”

苹果也在加大存储芯片采购力度。“为了改善供应，从 6 月季度到 9 月季度，我们的生产采购承诺金额增加了 330 亿美元（现汇率约合 2,198.08 亿元人民币）。明天公布的年度报告中会披露这一数字。”

负责供应链和生产制造的苹果 COO 萨比赫 · 汗也参加了财报电话会议，回答分析师有关存储芯片的问题。汗再次提及采购承诺金额大幅增加，同时不排除今后继续提高苹果产品售价。

苹果还把第四财季 iPad 销售表现不佳归因于供应不足。iPhone 和 Mac 销售额双双超过预期的同时，iPad 却成为少数未实现增长的产品业务之一，营收仅为 62 亿美元（现汇率约合 412.97 亿元人民币），低于分析师预期的 67 亿美元（现汇率约合 446.28 亿元人民币），同比下降 10%。