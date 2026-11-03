曝迪士尼计划裁员数千人，部分管理层被要求削减 20% 年度成本

IT之家 11 月 3 日消息，据彭博社今天（3 日）上午援引知情人士消息称，迪士尼计划裁员数千人，部分管理人员被要求将年度成本削减 20%。

知情人士称，迪士尼将通过裁员、压缩其他开支等方式节省成本。

迪士尼旗下业务涵盖主题乐园、电视网、电影制片厂等多个领域，部分部门受到的冲击将更为明显。知情人士透露，迪士尼 CEO 乔什 · 达马罗打算把省下的部分资金用于电影和电视节目制作、技术研发，以及主题乐园和邮轮业务。

迪士尼此前承诺，本财年调整后每股收益将实现两位数增长。

过去几年，迪士尼通过多轮裁员和其他措施削减了数十亿美元成本，累计裁撤数千个岗位。ABC、皮克斯、ESPN、电影制片部门和体验业务部门等所有业务板块均受到波及。截至上财年末，迪士尼在全球共有 23.1 万名员工。

今年 10 月的消息称，迪士尼计划对电视业务进行重组，并裁减法务及全球事务部门的人员。

当前，Netflix、索尼影视娱乐、派拉蒙和华纳兄弟业务部门等“同行”也在裁员。IT之家从报道中获悉，传统电视业务收入不断下滑，流媒体付费用户增长放缓，迫使娱乐企业削减人力成本。与此同时，越来越多的观众转向社交媒体、网络视频，以及亚马逊、苹果等科技巨头支持的流媒体平台，也给传统娱乐企业带来了压力。

上个月，迪士尼总裁达娜 · 沃尔登在洛杉矶举行的彭博 Screentime 大会上表示：“我们必须不断审视公司的组织架构是否合理、规模是否合适。科技企业把目光投向了我们的业务，我们必须生存下去，不断发展壮大。我们也会这么做。”