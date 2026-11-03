iPhone / iPad 版 X 应用扩充十余款图标，换装需订阅

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 2 日）发布博文，报道称全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下社交平台 X 更新 iPhone 和 iPad 客户端，调整应用内的备选图标库，扩充十余款应用图标。

IT之家援引博文介绍，此次变化主要面向希望自定义主屏幕外观的用户，更换图标仍属于 X Premium 订阅权益，没有向所有用户免费开放。此次更新已在 iPhone 和 iPad 客户端推出，安卓端是否同步更新尚不明确。

自定义应用图标并不是 X 新增的功能。早在 Twitter 时期，iPhone 和 iPad 客户端便已支持更换默认图标，这项权益最初包含在 Twitter Blue 订阅服务中，后者如今已更名为 X Premium。当时，Twitter Blue 还曾短暂提供季节性图标，让订阅用户拥有更多个性化选择。

随着 Twitter 更名为 X，原先的小鸟标识被 X 符号取代，默认应用图标也变为黑色，备选图标中则加入了一些太空主题设计。

使用 iPhone 或 iPad 的订阅用户，可在 X 应用内依次进入“设置 — 订阅 — 应用图标”，查看并选择新设计。对于不喜欢默认黑色图标、希望让应用外观更贴合个人主屏幕风格的用户，这次更新提供了更多选择。