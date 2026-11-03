ChatGPT Classic 官宣“退役”，2027 年 1 月底正式停服

IT之家 11 月 3 日消息，OpenAI 公司昨日（11 月 2 日）发布公告，已通知仍在使用 ChatGPT Classic 的用户，该旧版桌面应用将于 2027 年 1 月 30 日停止服务。

OpenAI 公司表示用户打开 ChatGPT Classic 应用后，会收到停用提示，点击横幅即可前往新版 ChatGPT 下载页面；官方称完整聊天记录会随账号迁移，用户可在新应用中继续原有对话。

IT之家曾于今年 7 月报道，OpenAI 宣布推出全新桌面应用程序，将整合 Codex 和 ChatGPT 体验，增强 AI 编程体验的同时，扩展覆盖更多非开发者群体。

桌面版 Codex 在更新后，将会变成全新的 ChatGPT 桌面应用，包括 Chat（聊天）、ChatGPT Work（工作）和 Codex 三个组成部分，更新后应用会保留现有的 Codex 任务和项目，也可以在设置中选择 Codex 应用图标。此前的 ChatGPT 应用变为 ChatGPT Classic 应用。

与此同时，OpenAI 正准备进一步简化产品结构：未来数周将向小部分用户开放 Chat 与 Work 合并测试。合并后，用户可在同一界面内完成从提出想法到让 ChatGPT 执行任务的流程，例如导入文件或插件，让其制作网站、生成演示文稿，或在网页上完成操作，并随时审查和指导其工作。Codex 则仍将作为独立体验保留在 ChatGPT 桌面应用中。

在权益方面，OpenAI 计划将 ChatGPT 与 Codex 的使用额度合并为共享配额，取代目前各自独立计算的限制。公司表示，多数用户不会比现在更频繁地等待额度重置；实际消耗将取决于所用模型和任务复杂度，高级模型与复杂任务会占用更多额度，而套餐内的“无限即时”使用不会消耗共享配额。