2027 款标致 408 车型 11 月 6 日上市：新增南法黄车色，动力底盘延续现款

IT之家 11 月 3 日消息，东风标致官方今日宣布，2027 款标致 408 将于 11 月 6 日正式上市。新车整体设计延续在售版本，核心变化是新增“南法黄”外观车色。

车身尺寸保持不变，长宽高仍为 4750×1820×1488mm，轴距 2730mm。前脸继续采用无边界星动点阵式格栅，格栅内部为黑化处理，前门翼子板延伸至尾部的腰线形成前低后高的侧面姿态。

其座舱仍以 i-Cockpit 唯我座舱为框架，配备小幅多功能赛车式方向盘，中控台以软性材质包覆并辅以镀铬件和黑色钢琴烤漆点缀。高配车型提供 12 英寸全液晶仪表与 10 英寸中控屏，车机为 Blue-i 3.0 系统，支持无线 CarPlay 与 HiCar。另外，408 保留了物理按键，便于驾驶中盲操。

动力方面，2027 款 408 继续搭载第四代 360THP 1.5T 四缸涡轮增压发动机（IT之家注：360THP 为标致对高功率版 1.5T 动力的命名，而非排量），最大功率 127kW（173 马力），峰值扭矩 255N·m，扭矩平台从 1750rpm 延伸至 4500rpm，匹配爱信 6 速手自一体变速箱。官方 WLTC 综合油耗为 6.1L/100km，可使用 92 号汽油。底盘由 CLDR 团队调校，悬架结构为前麦弗逊、后扭力梁，调校取向偏重路感与高速稳定性，而非单纯滤震软化。