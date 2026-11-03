豪掷 457.65 亿美元：苹果 2026 财年研发费用同比增 32% 创历史新高，加码 AI 投入

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（11 月 3 日）发布博文，报道称基于官方披露数据，2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）第四财季（2026 年 6 月 28 日–9 月 26 日）苹果研发费用为 117.30 亿美元（IT之家注：现汇率约合 781.85 亿元人民币），上年同期为 88.66 亿美元（现汇率约合 590.95 亿元人民币），同比增长约 32.3%；2026 全财年研发费用为 457.65 亿美元（现汇率约合 3,050.42 亿元人民币），上年为 345.50 亿美元（现汇率约合 2,302.89 亿元人民币），同比增长 32.46%，并创历史新高。

注：上图源自 9to5Mac，最末应该是 Q4，第三财季（3 月 28 日 ~6 月 27 日）研发费用为 117.29 亿美元 （现汇率约合 781.78 亿元人民币）

在财报电话会议上，苹果首席财务官凯万 · 帕雷克（Kevan Parekh）表示，苹果公司本财季运营支出为 192 亿美元（现汇率约合 1,279.76 亿元人民币），同比增长 21%，其中很大原因在于“持续加大研发投入”，进一步在芯片、产品、AI 及相关基础设施上扩张研发投资。

对于 2027 财年第一财季（9 月到 12 月），帕雷克预估运营支出为 204 亿至 208 亿美元（现汇率约合 1,359.74 亿至 1,386.4 亿元人民币），同比增长 11%–13%；同时毛利率指引为 45%–46%，其中既包含内存成本上升，也包含 Siri AI 推广相关的成本。

在财报会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）将 AI 视为“巨大机遇”，称全新 Siri AI 标志着苹果 AI 发展的新篇章，Siri AI 是跨平台深度整合、强调个性化与隐私的助手。

针对 AI 智能体，特努斯表示现阶段 Siri 仍以响应用户指令为主，但未来有机会逐步扩展功能；他特别强调用户数据安全是优先事项。