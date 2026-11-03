苹果全球活跃设备超 25 亿台，2026 财年第四财季服务收入再创新高

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天（11 月 3 日）发布博文，报道称在最新财报电话会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）重申，苹果全球活跃设备装机量已超过 25 亿台。

IT之家援引博文介绍，该数据统计口径为“设备数”而非独立用户数，涵盖 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等主要产品，且在所有主要产品类别和地区均实现增长。

该数据并非首次公布，在 2026 年 1 月召开的财报会议上，苹果宣布截至 2026 年 1 月，其全球活跃设备安装量已超过 25 亿台。

该媒体指出这一庞大的设备基数，正成为苹果服务业务最重要的增长引擎。iCloud、Apple Music、Apple TV、App Store 等订阅和数字服务，能够在用户购机后的长期使用周期中持续产生收入。

2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）财报显示，苹果服务收入达到 315.7 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,104.26 亿元人民币），同比增长近 10%，创下同期纪录；公司总收入同比增长 12% 至 1,145 亿美元（现汇率约合 7,631.87 亿元人民币），其中 iPhone 收入达到 575.8 亿美元（现汇率约合 3,837.93 亿元人民币），同样刷新第四财季季度纪录。