国家发改委：支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务

IT之家 11 月 3 日消息，据央视新闻报道，国家发展改革委今日举行“奋进十五五”系列新闻发布会，“十五五”时期，我国将面向基础研究和原始创新，重点布局科教基础设施、国家重大科技基础设施，组织实施一批国家科技计划，提高科技供给质量。

国家发展改革委创新和高技术发展司副司长任中保介绍，面向产业共性技术开发，完善国家级科技创新平台基地布局，根据国家任务实施需要新建、提升一批国家新兴产业创新中心、国家产业技术工程化中心。

面向企业技术创新，将继续强化企业科技创新主体地位，支持企业牵头实施国家科技项目和牵头建设创新平台，特别是支持企业建设基础研究平台。谋划和组织实施一批产业创新工程，采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

任中保表示，发展未来产业要在科技创新上突出原创导向，科技突破的程度，很大程度上决定未来产业发展的速度、广度、深度。未来产业源于前沿技术突破，需要更多依靠基础研究，推动原始创新。基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总开关，我们将加大技术研究投入，支持自由探索基础研究、开拓创新，加快形成多元化投入格局，实现更多原创性、颠覆性科技创新。在资源配置上，要强化企业主体。

任中保还表示，企业具有连接科技、市场、产业的天然属性，是产业发展的基本单元和创新创造的主力军。很多未来产业的兴起是靠企业一步一步突破带动的。我们将加强普惠政策供给，鼓励企业牵头国家科技任务，支持有能力的民营企业牵头，承担国家重大技术攻关任务。通过政策引导机制创新、产业生态优化，推动各类创新要素向企业集聚，大力培育科技领军企业，培育一大批科技型中小企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业。