数百账号批量“呼吁下架外卖”实为引流广告，美团曝光卖课招商“收割”小商家套路

IT之家 11 月 3 日消息，美团官方今日发文，多家媒体报道有中介机构铺设数百个账号批量发布“宣布下架外卖”的谣言视频，并将流量导向付费培训、城市合伙人招募和商铺中介业务。

美团表示，一些营销账号长期围绕争议话题制作模板，再搭建账号矩阵跟拍扩散，借此为自身业务引流牟利。话题不断变化，操作方式却高度一致。“福源找铺”就是其中传播时间较长、覆盖范围较广的账号矩阵。

去年 9 月至今，250 个与该机构相关的“合伙人”矩阵账号，以餐饮商家口吻陆续发布口播视频，使用的文案高度一致：“本人正式决定下架三大外卖平台。呼吁餐饮同行早日下架……”。美团对其中多个账号进行溯源后发现，其运营者并非餐饮商家，也从未开通过线上店铺。

美团还提到，成都某餐饮商家的一段 7 秒视频，成为另一套更为“简单有效”的起号模板。

相关博主仅用几个空镜头配合文案，就完成了“爆款”内容的生产。视频文案称其已关闭所有线上平台，“只想照顾好堂食客人，他们不会骂我”。账号主页同时显示，她还从事短视频培训，自述“做互联网 5 年”“已帮 1000+ 老板打造个人 ip”“擅长 7 秒同城爆款短视频”。

此后，多地商家开始使用相同结构的文案发布视频：仅替换城市、经营年限和店铺品类，其余文案完全一致。但截至目前，美团检索到的多家店铺仍在各平台正常开展团购、直播等线上业务。

IT之家注意到，类似借“下架外卖”话题持续发布涉企不实信息的账号，已有被处置案例。自媒体账号“阿晶厦门川悦棠爆炒菜”曾以“下掉美团外卖和大众团购的第 X 天”为固定包装，连续发布数十条短视频。今年 7 月，深圳市互联网信息办公室通报称，该账号因“炮制涉企不实信息”，被平台依法依约予以禁言处置。

今年 2 月，曾为卖课造谣“宁波外卖商家集体下架平台”的网民张某被依法行政拘留。

美团官方表示，针对“福源找铺”等机构涉嫌侵权的行为，已固定相关证据，将依法维护企业合法权益。