《超级马力欧：奥德赛》非官方 PC 原生移植版问世，可 4K/60 帧流畅游玩

IT之家 11 月 3 日消息，针对任天堂 Switch 的静态重编译技术，可以把游戏原本的 Arm64 代码转换为 x86 代码，这项技术彻底改变了模拟器领域，为这款主机上不少经典游戏推出原生移植版本创造了条件。而说到 Switch 的知名作品，任天堂 2017 年推出的《超级马力欧：奥德赛》，就是口碑与媒体评价都极高的代表作之一。

IT之家注意到，《超级马力欧：奥德赛》非官方 PC 原生移植版现在已经可以下载、安装，并在 Windows、Linux 和 macOS 系统上游玩。这套静态重编译方案会将游戏代码转为 C 语言代码，因此不需要运行模拟器，使用者只需要自备一份游戏本体文件。

这个移植项目名为 Power Moon Recomp，托管在 GitLab 平台。开发者表示，玩家可以顺畅通关完整游戏，所有王国、BOSS 战、结局以及通关后的附加内容都能稳定以 60 帧每秒运行。该移植版还兼容原本为模拟器制作的各类模组，这类模组可以替换或是修改游戏内的美术资源与关卡。

帧率锁定在 60 帧每秒，原因是《超级马力欧：奥德赛》的游戏运行速度和逻辑都与帧率绑定在一起。移植版自带独立的画面、音频与控制设置菜单，除了多款手柄之外，也支持键鼠操作。画面设置里可以选择远高于初代 Switch 主机的分辨率，多数配置的设备都能够实现 4K 分辨率、60 帧每秒的游玩效果。

开发者提到，首次加载新区域时会编译着色器，这个过程需要数秒；编译完成之后，游戏运行表现和加载速度都会保持流畅。