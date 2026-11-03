安卓和 iOS 跨平台文件互传明年走进 App，约 20 行代码搭起分享桥梁

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 9to5Google 昨日（11 月 2 日）发布博文，报道称在 2026 年安卓开发者峰会上，谷歌宣布将于 2027 年上半年推出快速分享（Quick Share）SDK，让安卓与苹果 iOS 跨平台传文件更方便。

IT之家援引博文介绍，在现有安卓和 iOS 系统跨平台分享体验中，用户需要先打开系统分享菜单，再进入全屏快速分享（Quick Share）界面。而接入 SDK 后，第三方应用可直接调用分享功能，并通过底部弹出面板展示待发送文件的预览，减少界面切换。

按照谷歌公布的信息，该 SDK 支持设备间端到端加密传输，可自动处理热点创建，并在支持的设备上使用 Wi-Fi Direct，以实现低延迟、高速传输。照片和视频无需压缩，即使没有蜂窝网络，也能进行离线分享，适用于网络受限等场景。

对开发者而言，这意味着可以在应用内提供文件传输能力，集成需要大约 20 行代码：初始化 QuickShareClient、附加文件、启动底部工作表 UI（带有预览和敏感内容切换），以及用于传输事件的 Kotlin Flow。谷歌还明确将为 iPhone 应用提供 iOS 版 SDK，让快速分享不再只是安卓应用可接入的能力。

该媒体指出，此次公布的是面向开发者的接入计划，并不意味着所有安卓和 iPhone 应用已经支持该功能。普通用户何时能在具体应用中使用，仍取决于 SDK 推出及后续应用适配。