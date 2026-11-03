新型“郊狼”反无人机系统问世：升级固体火箭发动机，可提升飞行速度

IT之家 11 月 3 日消息，制造商雷神公司（Raytheon）宣布推出新型“郊狼（Coyote）”反无人机系统“ Coyote Block 2C+RM”，与此前采用涡轮喷气发动机的型号不同，新型号改用固体火箭发动机，并升级了导引头和战斗部分，以提高拦截速度和作战能力。

“郊狼”反无人机系统最早于 2000 年代问世，最初由美国亚利桑那州图森市的 Advanced Ceramic Research 公司开发，是一款采用发射管发射的小型无人机。雷神公司于 2015 年收购上述公司，并将相关技术纳入自身产品体系。

据介绍，早期 Block 1 型号采用螺旋桨动力和可折叠机翼。后续推出的 Block 2 则转型为专用反无人机拦截平台，采用火箭助推器辅助发射，并配备小型涡轮喷气发动机维持飞行，使其能够以每小时数百公里的速度追踪目标。即使首次拦截失败，该型号也可以继续留空，寻找机会再次攻击。

而此次推出的 Block 2C+RM 则取消了原有的火箭助推器与涡轮喷气发动机组合，改用单台固体火箭发动机。雷神公司陆基与防空系统部门总裁 Tom Laliberty 向媒体表示，新动力系统能够提供“升级后的推进能力，实现更快发射和更高飞行速度”。不过，他没有公布具体速度数据。对于新型号的射程变化，他仅表示提升幅度“相当显著”。

采用固体火箭发动机也意味着续航能力有所取舍。涡轮喷气发动机能够让拦截无人机持续飞行数分钟，并在首次攻击失败后重新调整航线；固体火箭发动机则会在短时间内燃烧完毕，无法提供同等的持续动力。雷神公司强调，火箭动力版本是 Coyote 产品线的补充，而非替代品，目前没有停止生产涡轮喷气发动机版本 Block 2 的计划。

对于升级后的导引头和战斗部，雷神公司称“这套新组件能够更有效地应对对手正在部署的先进无人机技术”，不过该公司暂未公开具体技术细节，理由是合作方要求对相关信息保密。

目前，“郊狼”反无人机系统已经成为雷神公司的重要业务。2025 年 9 月，美国陆军向 RTX 授予一份为期 8 年、总价值最高约 50 亿美元的合同，用于采购 Coyote 拦截无人机、发射装置及雷达，作为陆军低空综合防空系统（LIDS）反无人机计划的一部分。《Defense Daily》报道称，过去 18 个月内，Block 2 型号的产量已经增长至原来的约 4 倍。此前公开报道显示，单架 Coyote 拦截系统的价格约为 10 万美元。

从行业竞争来看，反无人机市场正逐渐转向以更低成本应对日益复杂的空中威胁。雷神公司当前的思路是继续控制“郊狼”反无人机系统的外部采购成本，同时通过升级动力系统提高拦截速度，实现“薄利多销”。