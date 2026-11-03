硕一推出麻雀 V2 机箱：短风道紧凑极简风格设计、可选黑白双色，94 元起

IT之家 11 月 3 日消息，硕一宣布推出麻雀 V2 机箱，该机箱采用紧凑型极简风格设计，提供黑白配色可选，其中黑色版本定价为 94 元，白色版本定价为 104 元。

该机箱整体尺寸为 275 x 165 x 369mm，体积约 16L，支持 Mini-ITX 和 Micro-ATX 规格的主板。I/O 接口位于机箱前部，提供 1 个 USB-A 3.0、1 个 USB-A 2.0、一个 USB-C 接口、一个 3.5mm 插孔。

该机箱提供 4 个全高 PCI 扩展槽；CPU 散热器限高 140mm；显卡限长 250mm（前板安装硬盘厚减小至 220mm）；支持 ATX 电源，采用下置安装结构。硬盘方面支持安装 1 块 3.5 英寸硬盘和 2 块 2.5 英寸硬盘。

该机箱最多可安装 2 把风扇，其中前面板可安装一把 120mm 风扇，后部可安装一把 90mm 风扇，本身散热能力更适合甜点级显卡。

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