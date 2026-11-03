联想推出“战 27UZ”27 英寸显示器：4K 200Hz/1080P 400Hz 双模 Mini LED，2199 元

IT之家 11 月 3 日消息，联想现已在京东上架“战 27UZ”27 英寸显示器，该机主打 4K 200Hz/1080P 400Hz 双模，定价为 2199 元。

该机配备的 1152 分区 Mini LED 背光 Fast IPS 面板支持以 4K@200Hz/1080P@400Hz 双模显示，其最快响应时间可达 1ms GTG 以及 0.5ms MPRT，SDR 最高亮度可达 450 尼特（TYP），HDR 最高亮度可达 900 尼特（TYP），HDR 峰值亮度可达 1600 尼特，显示器支持 10-Bit 色彩（8-Bit + FRC），覆盖 95% DCI-P3 色域。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 100x100mm 壁挂，提供 2 个 HDMI 2.1、1 个 DP 1.4、1 个 USB-C 65W、2 个 USB-A 3.2 Gen 1、1 个 3.5mm 音频接口。

IT之家附显示器参数：

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