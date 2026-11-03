联想加入终端快充行业协会，全面深度参与 UFCS 融合快充标准建设

IT之家 11 月 3 日消息，FCA 终端快充行业协会（广东省终端快充行业协会）今日官宣，联想（北京）有限公司（以下简称“联想”）正式宣布加入 FCA 终端快充行业协会。
此次携手，标志着联想将全面深度参与 UFCS 融合快充标准建设、产业协同与技术落地工作，依托自身全场景智能硬件产业优势，助力国内终端快充行业标准化、规模化、高质量发展。
联想旗下选件业务覆盖氮化镓充电器、快充数据线、扩展坞、移动储能设备等快充配套产品，长期为笔记本、平板、智能外设提供一体化充电方案。
FCA 终端快充行业协会是国内快充标准化核心平台，重点推进 UFCS 融合快充协议规模化普及，搭建产业链交流、资源整合、创新赋能一体化平台。
FCA 终端快充行业协会表示，联想的加入，进一步丰富协会会员生态，补齐 PC 与智能外设产业链关键环节，强化上下游资源聚合效应，具备多重行业价值。
其一，联想将深度参与 UFCS 标准迭代、兼容性测试与行业规范的完善，输出 PC 端快充技术经验，推动笔记本、办公外设纳入统一快充生态，解决跨设备充电兼容难题，减少冗余充电设备，践行绿色低碳发展。
其二，协会将依托联想全场景硬件优势，打通芯片、终端、外设、检测全链条协同，加速融合快充标准在办公设备、便携储能等全新场景落地。
其三，借助联想全球化产业布局，助力国产 UFCS 标准走向国际，提升中国快充技术全球话语权。
IT之家查询了解到，FCA 终端快充行业协会目前包含 83 家成员，包括大家熟悉的华为、OPPO、vivo、荣耀、魅族、安克、公牛、倍思、酷态科、绿联、品胜等。