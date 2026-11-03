比亚迪仰望 U8 推送 OTA 升级：哨兵模式可预约，Apple CarPlay 正式上线

IT之家 11 月 3 日消息，比亚迪仰望 U8 迎来 OTA 升级推送，本次升级覆盖 2023 款 U8 豪华版、2024 款 U8 越野玩家版以及 2026 款 U8 豪华版三款车型，围绕越野操控、车机互联、座舱体验、智驾安全等维度带来新增功能。

IT之家注意到，车辆新增哨兵模式自定义时段开启及信任地点功能。用户可以预约哨兵模式的开启、关闭时间，同时设置家、公司等信任地点，车辆在信任区域内不会自动激活哨兵模式，有效减少无效耗电，兼顾防盗防护与续航表现。该功能还支持设置保留电量阈值，电量低于设定值时哨兵模式自动停用。

针对 U8 标志性的易四方系统，车机新增易四方 2D 与 3D 界面记忆功能。用户可在易四方 APP 左上角切换 2D/3D 视图，系统会记住退出前的页面状态，下次进入时直接保留上一次的界面，越野场景下操作更顺手。车机桌面新增中控屏桌面时钟小组件，可展示时间、日期、星期，支持自定义摆放位置，行驶途中查看时间更直观。

车辆 Apple CarPlay 正式上线，采用小窗化呈现形式。导航、电话、音乐、短信等 CarPlay 应用以独立小窗运行，不占用整块中控屏幕，和原生车机内容并行使用，兼顾互联便利性与多任务操作。同时还将新增声场聚焦智能模式，系统可根据车内乘员落座位置自动调节音响声场；天神之眼 APP 增加辅助驾驶问题反馈按键，反馈链路更快捷。

车辆还新增下车泊入车门未关车外语音播报，车门、后备厢未关好就执行下车泊入时，车辆会通过车外扬声器发出提示，规避泊车风险；辅助驾驶状态下，驾驶员长时间脱离方向盘，车辆减速停车的同时，安全带会带来振动提醒；同步上线弯道超速提醒设置项，车速超出安全过弯速度时，文字 + 语音双重警示。

本次 OTA 还包含一系列细节优化：云辇 3D 车模升级为还原车身原色的实体建模，优化界面背景；智慧充电增加 3D 动效；灵动岛新增汽水音乐图标；底部导航栏大灯控制加入日间位置灯快捷开关；2026 款豪华版新增座椅通风加热上下电记忆、语音控制外后视镜换向等。