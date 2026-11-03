华为智选车产品总监彭磊：享界 G9 本月交付量会再上一个台阶，V8 计划准备少量现车次日可提

IT之家 11 月 3 日消息，华为智选车产品总监（享界系列）彭磊昨晚发文，分享了鸿蒙智行享界 G9 的交付动态和享界 V8 的后续安排。

根据规划，享界 G9 目前生产爬坡，已在全国开启交付活动，11 月份交付量会再上一个台阶；享界 V8 已开启预售，陆续交付完展车、试驾车，全国鸿蒙智行店都可以体验。

另外，享界 V8 还计划准备少量现车，用户可在发布会后第二天提车。

参考IT之家此前报道，北汽新能源享界汽车 10 月“战报”已曝光。海报显示，享界汽车 10 月销量为 6,174 辆。博主 @未来的学习笔记 透露，鸿蒙智行享界 10 月销量中，接近 70％是享界 G9 车型，大概在 4,000-4,300 辆区间，首月产能处于爬坡阶段。另外，享界 S9 + 享界 S9T 依然稳定有 2,000+ 的销量。

后续享界还将推出 V8 定位家用的旗舰 MPV 车型，预计 11 月发布，官方预售价 32.98 万元起。参考IT之家此前报道，该车提供纯电与增程两种动力形式，采用七座布局设计，分 Ultra+、Ultra、Max+ 和 Max 四个版本，全系标配 800V 高压平台、±12° 后轮转向和华为乾崑智驾系统。