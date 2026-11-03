开发者推出 DiscImageStudio 开源工具，可将任意图案刻录至光盘盘面

IT之家 11 月 3 日消息，开发者 realNyarime 公布一款名为 DiscImageStudio 的开源工具，可以将任意图案刻录到光盘盘面，形成类似浮雕的视觉效果，项目地址（https://github.com/JiaFeiMiao-K-Cat/DiscImageStudio/tree/main）。

IT之家获悉，相应软件原理是利用光盘写入数据时产生的不同反射效果，将光盘读写面当作画布，通过控制数据写入方式，让不同区域呈现不同的反光效果，最终形成预设图案。

具体操作较为简单，用户只需要准备一台支持刻录功能的光驱，以及一张空白 CD、DVD 或容量不超过 25GB 的单层蓝光光盘，就能在家中自行制作。

不过，由于不同光盘的反射层材质存在差异，加上不同光驱的激光头定位精度有所不同，用户应当利用一张光盘进行校准，在校准后再进行图案刻录工作，开发者表示，经过三次校准后，线条定位精度最高可提升 1000 万倍。

需要注意的是，DiscImageStudio 实际上利用的是光驱刻录数据的特性，因此光盘类型会直接影响制作效果。标有 CD-R 的光盘只能写入一次，一旦开始刻录，无论最终图案是否符合预期，都无法恢复原状，只能更换光盘重新制作。

至于 CD-RW 等可重复擦写光盘，虽然理论上可以多次使用，但由于其反射层材料的反射率较低，加上软件目前没有提供全盘擦除功能，重复制作时可能出现新旧图案重叠或覆盖不完整等问题。

目前，项目尚未明确公布单次图案制作所需的时间，实际耗时主要取决于光驱转速和光盘类型。从理论上看，蓝光光盘能够提供最高的图案细节表现，但制作时间也相对较长；CD 的制作速度最快，不过图案精细程度会有所损失；DVD 则在细节表现和制作效率之间取得平衡，同时也是三种介质中价格较低、最容易获取的选择。

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