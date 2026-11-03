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PPT 造芯 8 年！芯片初创公司 Tachyum 破产，从 64 核通用 CPU 吹到 1024 核

2026/11/3 19:30:06 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 3 日消息，据科技媒体 Tom's Hardware 今天报道，曾炒作通用处理器 Prodigy 的芯片初创公司 Tachyum，已在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发申请破产。

Tachyum

IT之家从原报道获悉，Tachyum 于 2018 年宣布推出 Prodigy 通用处理器，当时宣称 2019 年流片、2020 年商用上市。但该公司一直在跳票，先是推迟到 2021 年，然后 2022 年-2025 年如此往复。

同时，Prodigy 处理器的规格多年来发生了巨幅变化：最初宣称 64 核设计，后续演变为 5nm 工艺 128 核，最后又变成 16 个 DDR5 内存通道的 192 核芯片。2025 年底 Tachyum 表示，他们将采用小芯片架构的 1024 核设计配备 24 个 DDR5 内存通道，使用台积电 2nm 制程工艺，TDP 高达 1600W。

尽管 Prodigy 经历了八年开发和无数承诺但人们始终没有见到一颗真正的芯片。Tachyum 已于 2026 年 10 月 22 日在斯洛伐克自行申请破产，未等到债权人追讨债务。布拉迪斯拉发第三市法院在认定该公司申请符合法律要求后，随即启动破产程序。据斯洛伐克法律，自愿申请破产的公司被推定为无力偿债。

不过需要注意的是，Tachyum 全部知识产权持有者为 Tachyum Ltd.公司，这家开曼群岛的公司（后者）背后又有着美国的 Tachyum Inc.。而注册在斯洛伐克的 Tachyum s.r.o.，主要承担 Prodigy 绝大部分开发工作。

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关键词：TachyumProdigy破产斯洛伐克

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