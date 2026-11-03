雅马哈推出电动踏板 NMAX E：续航 104 公里，对标 125cc 燃油踏板

IT之家 11 月 3 日消息，雅马哈正在扩充电动两轮车产品线，推出了一款性能更强的新车 —— 全新 NMAX E，也就是热门运动踏板 NMAX 的电动版本。

据IT之家了解，这款 2027 款雅马哈 NMAX E 定位对标 125cc 燃油踏板，规格明显高于此前构成雅马哈电动车型系列主力的低速城市电动踏板车。

新车核心搭载雅马哈全新紧凑型 eAxle 集成驱动单元，通过皮带传动把动力输送至后轮。电机额定功率 6.7 千瓦（9 马力），峰值功率 7.5 千瓦（10 马力），峰值扭矩 33.3 牛 · 米。

雅马哈暂未公布极速参数，但该车属于欧洲 A1 驾照级别（轻型摩托车驾照），定位和 125cc 燃油踏板一致，而非轻型代步电摩。

动力来自居中布置的 3.5 千瓦时锂电池组，雅马哈标称在 WMTC Class 1 测试循环下续航可达 104 公里。L 型电池低位居中安装，以此压低整车重心。

和很多采用可换电池的电动踏板不同，NMAX E 使用固定式电池包。雅马哈配套内置 800W 车载充电机，骑手可以直接接入家用插座或是 Type 2 交流公共充电桩充电，0 至满电耗时约 5.5 小时。

该车提供三种骑行模式：运动 S 模式加速响应最快；旅行 T 模式动力输出更平顺，适合日常通勤、载人；经济 E 模式压低加速与极速，优先延长续航。车辆同时配备能量回收制动。

整车配置规格完善：牵引力控制、ABS、前后 245 毫米碟刹、13 英寸轮圈、33 毫米前叉、双后减震，还带有倒车档，方便低速挪车。

5 英寸 TFT 仪表支持搭配雅马哈 Motor On App 实现手机互联，提供逐向导航、电池状态、行车信息、保养提醒等功能；同时有无钥匙启动、USB‑C 充电口、LED 车灯，座桶带照明，空间足够放下全盔（视头盔尺寸而定）。

最重要的一点：NMAX E 看起来就是正统的雅马哈踏板，而非一款偏向实验性质的电动产品。双大灯与辨识度很高的侧围造型，延续了雅马哈现有 MAX 家族的设计语言。

该车售价与具体上市地区暂未公布，雅马哈将 NMAX E 定为面向欧洲市场的 2027 款车型。