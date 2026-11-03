充换电建设数量行业第一：蔚来换电官宣突破 1.3 亿次，日均换电单量超 11 万次

IT之家 11 月 3 日消息，蔚来官方今日宣布，2026 年 11 月 3 日 18:53:21，蔚来换电突破 1.3 亿次。

据蔚来官方介绍，蔚来换电从第 1.2 亿次换电到第 1.3 亿次，用时 88 天，日均换电单量突破 11 万次，平均 0.77 秒就有一台蔚来、乐道、firefly 萤火虫从换电站出发。

IT之家从蔚来官方获悉，截至 2026 年 11 月 3 日，蔚来在全国已累计布局充换电站 9,792 座。其中，换电站 4,236 座、充电站 5,556 座、充电桩 32,261 根，充换电建设数量行业第一。目前，蔚来已贯通 92 条加电风景线，根据规划，2026 年将累计建成 100 条。

延伸阅读

蔚来换电在 2026 年 2 月 6 日晚间突破 1 亿次，第 1 亿次换电用户来自浙江省海宁市，所用车型为 ET5T；

随后在 2026 年 8 月 7 日 8 时 09 分 16 秒，蔚来换电服务突破 1.2 亿次。从第 1.2 亿次到第 1.3 亿次，用时 88 天。

与 1.2 亿次换电达成同日，蔚来第 4,000 座换电站暨首座第五代换电站在福建泉州侨乡体育馆落成，首批第五代换电站于当日起在北京、上海、广州、苏州、合肥、成都、泉州七座城市投入运营。

第五代换电站采用自主研发的全新换电平台，可实时调整自身形态并定位紧固螺栓位置，最大支持 3.5 米轴距，覆盖从小型车到大型 SUV 的所有车身尺寸，实现蔚来、乐道、firefly 萤火虫三品牌所有车型全面兼容，其中 firefly 萤火虫也于当日正式接入蔚来换电体系。

公开信息显示，单座换电站建设成本约 150 万元，蔚来创始人李斌曾表示换电站日均换电达到 60 次即可盈利，第五代换电站单日极限服务能力超 500 次。蔚来在充换电领域累计投入已超过 200 亿元。

换电联盟方面，自 2023 年 11 月长安汽车率先与蔚来签署换电合作框架以来，吉利、奇瑞、江淮、广汽、路特斯、中国一汽等多家车企陆续加入，宁德时代以投资方身份参与。

加电风景线（Power Journeys）是蔚来为用户打造的自驾补能路线。2026 年 9 月 26 日，随着第 4,125 座蔚来换电站在赛里木湖上线运营，蔚来丝绸之路换电路线正式全线贯通，该路线东起陕西西安、西至新疆霍尔果斯，全程 3,605 公里，沿途布局 33 座蔚来换电站。

firefly 萤火虫是蔚来的第三品牌，其首款同名车型于 2025 年 4 月 19 日正式上市，起售价 11.98 万元。