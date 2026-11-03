子弹穿墙后被华硕显示器挡住，玩家躲过一劫

IT之家 11 月 3 日消息，近日一名玩家正在玩《使命召唤》时，他的华硕 TUF VG258QM 显示器意外挡下了一颗流弹，帮他躲过了本可能酿成悲剧的重伤。

IT之家注意到，Reddit 用户 u/antisocialnae 分享了现场照片，他在帖子里说，惊险一幕发生在深夜，当时他正沉浸在多人对局里。屋外突然传来巨响，他意识到声音离自己非常近，并不是耳机里的游戏音效，于是立刻拨打了紧急电话。

警方让他检查室内墙面有没有子弹击穿的痕迹，这时他才弄清状况。他发现外墙护板和游戏主机正后方的内墙石膏板上有一个整齐的弹孔。他转头看向桌面设备，发现主显示器背面有明显的撞击损坏。

万幸的是，屏幕正面玻璃没有被打穿。这颗流弹穿过建筑外墙、顺着支架附近击穿石膏板之后，撞上了华硕 TUF 电竞显示器的后盖，冲击力被显示器吸收。显示器挡下子弹，实实在在救了他一命。

虽然经历了这场惊魂事件，这名玩家心态还算平稳，说自己现在主要是平复情绪、清理石膏粉尘。Reddit 帖子下，华硕官方人员留言：“很难想象你这一周经历了怎样跌宕起伏的事。最重要的是你人没事。”

关于这块 TUF 显示器能否走保修，客服代表这样回复：“按常规来说，这种情况一般会归类到意外损坏（CID）或者类似不可抗力范畴，严格来讲并不在保修内。但这件事太过特殊，我们会按个案评估，考虑提供协助。这不代表一定能换新，但做客服久了，总会遇到这种格外特殊的案例。”

总而言之，对这名玩家来说结局算是万幸：不仅捡回一命，华硕还有可能给他更换一台新显示器。