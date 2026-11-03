400 亿卖掉手机业务？中兴称“不属实”

IT之家 11 月 3 日消息，今日有消息传出，中兴通讯正与某互联网大厂商谈手机业务合作，方案涉及将中兴手机业务打包，并由中兴、该互联网大厂及上海国资共同成立合资公司。

有相关公司员工称，目前该互联网大厂方面拟出资约 80 亿元，而中兴方面希望按约 400 亿元的业务估值推进，双方商谈的最终估值、持股比例及交易方式目前还在沟通阶段。

观察者网就该消息向中兴通讯求证，对方表示“不属实”。