400 亿卖掉手机业务？中兴称“不属实”

IT之家 11 月 3 日消息，今日有消息传出，中兴通讯正与某互联网大厂商谈手机业务合作，方案涉及将中兴手机业务打包，并由中兴、该互联网大厂及上海国资共同成立合资公司。
有相关公司员工称，目前该互联网大厂方面拟出资约 80 亿元，而中兴方面希望按约 400 亿元的业务估值推进，双方商谈的最终估值、持股比例及交易方式目前还在沟通阶段。
观察者网就该消息向中兴通讯求证，对方表示“不属实”。
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IT之家注意到，该消息最初由雷峰网报道。报道援引相关公司员工的说法称，双方自 2026 年 4 月起一直在探讨合作推进方式，7 月再次洽谈，直到 9 月才谈妥最终合作模式，原计划于 10 月底公布，但有所推迟。此外，中兴拟打包的并不包括红魔手机业务，原手机事业部中的路由器、家庭终端等设备业务则可能回归集团。
作为承接主体的上海申启纪元智能终端有限责任公司已于 2025 年 4 月新设成立，董事长为王喜瑜，倪飞任董事，目前由中兴通讯股份有限公司 100% 控股。
公开信息显示，努比亚是中兴通讯打造的 AI 终端品牌，该品牌已于 2025 年落户上海浦东。中兴通讯在浦东成立的上海申启纪元智能终端有限责任公司，聚焦手机终端产品、云电脑、信创 PC、移动宽带、智能可穿戴设备等业务。上海市发布的《上海市智能终端产业高质量发展行动方案（2026—2027 年）》提出，到 2027 年上海智能终端产业总体规模突破 3000 亿元，打造 3 家以上具有全球影响力的消费级终端品牌，并培育 2 家领军企业。
倪飞的公开身份为中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁，其主导的是红魔与努比亚双品牌协同策略，其中红魔定位专业电竞，努比亚面向年轻玩家。在 2026 年世界移动通信大会（MWC26 巴塞罗那）上，中兴通讯终端业务旗下努比亚、红魔品牌曾发布努比亚 Neo 5 系列游戏手机、红魔 11 系列电竞旗舰、红魔电竞平板 3 Pro 等多款新品。
中兴的手机业务起步较早，1999 年其研发成功国内第一部拥有自主知识产权的全中文双频 GSM 手机 ZTE189；2008 年中兴手机累计销售突破一亿部；2011 年中兴 Blade 880 系列成为全球市场爆款，单机销量超 1000 万部。