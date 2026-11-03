【IT之家开箱】苹果 iPad mini 8 图赏：升级 OLED 屏、A20 Pro 芯片，机身薄至 5.4mm

IT之家 11 月 3 日消息，10 月 26 日，苹果正式发布新一代 iPad mini 8 平板电脑。新机配备 8.5 英寸 OLED 显示屏，搭载 A20 Pro 芯片，同时对机身设计、影像系统和无线连接能力进行了升级，机身厚度相比上一代减少 14%，重量减轻 13%。

IT之家上手视频：

外观方面，iPad mini 8 提供午夜色、星光色两种配色，延续了系列小尺寸平板的设计风格。新机机身厚度为 5.4mm，相比 iPad mini 7 薄了 14%，重量减轻 13%，进一步提升了便携性。

IT之家此次实拍的为 iPad mini 8 午夜色（纳米纹理玻璃版本）。

屏幕方面，iPad mini 8 配备 8.5 英寸超视网膜 XDR 显示屏，采用 OLED 技术，屏幕边框宽度相比上一代收窄 24%。该屏幕支持 P3 广色域，对比度达到 2000000:1，SDR 全屏亮度为 600 尼特，峰值亮度最高可达 1200 尼特，最低亮度为 1 尼特。遗憾的是，屏幕刷新率依旧为 60Hz，不支持 ProMotion 自适应刷新率技术。

此外，256GB 和 512GB 版本还可选配纳米纹理玻璃。

性能方面，iPad mini 8 搭载 A20 Pro 芯片，采用 2nm 工艺，封装设计借鉴了苹果 M 系列芯片。其 GPU 为 7 核配置，每个图形处理器核心均内置神经网络加速器，可用于加速设备端 AI 任务。

根据苹果官方数据，相比上一代 iPad mini，新机 CPU 多线程性能最高提升 60%，GPU 图形性能最高提升至 2.7 倍，AI 性能最高提升至 4.5 倍。

值得注意的是，不同存储版本的 A20 Pro 芯片配置有所区别。其中，128GB 和 256GB 版本采用 5 核 CPU（2 个超级核心、3 个能效核心）、7 核 GPU，以及 16 核神经网络引擎；512GB 版本则采用 6 核 CPU（2 个超级核心、4 个能效核心）、7 核 GPU，以及双 16 核神经网络引擎。

影像方面，iPad mini 8 后置 1200 万像素广角摄像头，配备自适应原彩闪光灯，支持最高 4K 60fps 视频拍摄。前置摄像头同样为 1200 万像素，采用 Center Stage 人物居中技术，并调整至机身长边位置，支持最高 1080P 60fps 视频拍摄。

音频方面，新机采用 Acoustic Display 技术，配备定制高音单元和低音单元。其中，低音单元位于显示屏两端，高音单元则设置在玻璃面板与铝金属机身之间。此外，设备还配备前后双麦克风。

网络连接方面，iPad mini 8 搭载苹果自研 N1 无线网络芯片，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 6 和 Thread 家庭网络技术。蜂窝网络版本采用 Apple C2 基带，支持 eSIM，官方称其蜂窝网络数据传输速度相比上一代最高提升 50%。

其他配置方面，iPad mini 8 支持 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil（USB-C），兼容悬停功能。其中，Apple Pencil Pro 还支持轻捏、侧旋和查找等功能。新机同时具备 IP67 级防尘防水能力，可在最深 1 米的水下停留最长 30 分钟。

系统方面，iPad mini 8 搭载 iPadOS 27。

手写笔及保护壳配件实拍：

配件方面，除了充电器和数据线之外，包装内还带了印有苹果 logo 抛光清洁布（纳米纹理玻璃专属）

新款智能双面夹采用双重面板架构，为 iPad mini 带来一块纤薄轻巧的保护盖，通过磁力吸附在机身之上。此款智能双面夹采用科技织物材质，提供海军蓝色和浅褐色两种配色选项。

IT之家附 iPad mini 8 各版本定价如下：

128GB：Wi-Fi 版 5,499 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 6,799 元

256GB：Wi-Fi 版 6,299 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 7,599 元

512GB：Wi-Fi 版本 7,999 元，Wi-Fi+ 蜂窝版 9,299 元

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