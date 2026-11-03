欧洲六国联合打击跨国投资诈骗团伙，查封百余台服务器

IT之家 11 月 3 日消息，据科技媒体 Bleeping Computer 今天报道，欧洲多国执法部门联合打击投资诈骗，逮捕 7 名嫌疑人并查封 100 多台服务器。

IT之家从原报道获悉，本次行动得到欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持，参与执法的国家包括阿尔巴尼亚、塞浦路斯、芬兰、德国、科索沃和北马其顿。

本次案件的调查始于 2022 年，当时一对德国夫妇报案称，他们通过某在线交易平台投资后无法提现。随后调查人员发现，参与投资诈骗的呼叫中心运营方可能与至少 50 个国家的受害者有关联。

该诈骗组织通过虚假广告向潜在受害者承诺，只要投资外汇、股票或加密货币，就能快速获得丰厚回报。这些犯罪分子诱导受害者访问虚假投资平台，以窃取个人信息。并将这些数据出售给犯罪组织呼叫中心，向受害者推销所谓投资机会。

同时，诈骗人员会诱导受害者转入一小笔资金，并向他们展示虚假的在线账户和投资收益，让这些平台看起来值得信赖。随着电话那头的人会用虚假收益持续施加心理压力，诱使受害者投入更多资金。然而受害者想提现时，诈骗人员便会采取拖延手段，最终彻底切断联系，让他们无法追回资金。

欧洲刑警组织表示：“当年的首次国际联合执法行动日促成了两人被捕，并查获了相关证据。在欧洲刑警组织支持下开展的分析工作帮助调查人员进一步推进案件，最终又确认了 7 名嫌疑人，其中包括涉嫌担任呼叫中心管理人员的人员。”

近年来，欧洲执法部门已多次捣毁类似犯罪团伙。2022 年 3 月，警方曾关闭一个大型呼叫中心投资诈骗网络，该团伙利用 200 名“交易员”实施诈骗，每月非法获取的资金至少达到 300 万欧元。

2023 年，欧洲警方还捣毁了多个与加密货币诈骗有关的呼叫中心。这些呼叫中心由一个从事网络投资诈骗的犯罪团伙运营，造成数百万欧元损失。这类诈骗也被称为“杀猪盘”或“恋爱诱导型诈骗”。2024 年 5 月，欧洲警方关闭了 12 个诈骗呼叫中心，这些中心每天涉及数千通诈骗电话。