华晨宝马 330L 新车申报，搭载 B48B20N 2.0T 涡轮增压发动机

IT之家 11 月 3 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，华晨宝马 330L 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的华晨宝马 330L 产品型号为 BMW7200WG，属于宝马（BMW）牌轿车，由华晨宝马汽车有限公司生产制造。车身尺寸方面，新车尺寸为 4865mm×1852mm×1461mm，轴距达到 2970mm，定位中型轿车，额定载客人数为 5 人。整备质量为 1753kg，总质量 2230kg，底盘采用承载式车身结构。

动力层面，新车搭载型号为 B48B20N 的 2.0T 涡轮增压汽油发动机，由华晨宝马汽车有限公司生产，排量 1998ml，额定功率 211kW，发动机最大净功率为 190kW，最高车速可达 250km/h。排放满足 GB18352.6-2016 国 Ⅵ 排放标准。

轮胎规格方面，新车提供 245/40 R19、255/40 R19 以及 245/35 R20、255/35 R20 多种搭配可选。前轮距 1593mm，后轮距 1599mm，接近角与离去角分别为 15 度、16 度，前悬 / 后悬尺寸为 820mm/1075mm。

配置方面，新车配备防抱死制动系统（ABS），型号为 MK C2，由欧摩威汽车系统（上海）有限公司生产。车辆配备汽车事件数据记录系统（EDR），可选装 ETC 车载装置。

个性化选装方面，新车可根据需求选装制动钳、轮辋、外后视镜外壳以及尾翼等外观部件。

以下为汽车参数详情：