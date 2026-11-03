广汽埃安 AION V 纯电 SUV 新车申报：自带“鼻孔”，165kW + 磷酸铁锂电池

IT之家 11 月 3 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，广汽埃安新能源汽车股份有限公司申报的埃安（AION）AION V 纯电动多用途乘用车完成申报，产品型号为 AHC6460BEVJ1A。

IT之家注意到，新车定位紧凑型纯电 SUV，车身长宽高分别为 4580mm、1854mm、1660mm，轴距为 2765mm，整备质量 1940kg，总质量 2400kg，额定载客 5 人，前后轮距均为 1600mm，接近角 / 离去角为 18°/27°，前悬 / 后悬为 908mm / 907mm，轮胎规格为 215/55R18。

外观方面，新车采用埃安家族化设计语言，车头处有一个类似鼻子的开孔，可能是传感设备；车尾配备“AION”字母标识，并带有“埃安”与“V”字样，尾部采用竖向排列的尾灯组，后包围配备黑色护板与红色反光条。

动力部分，新车搭载苏州汇川联合动力系统股份有限公司生产的 TZ180XS135 型永磁同步电机，额定功率 45kW，峰值功率 165kW，最高车速 160km/h。车辆搭载中创新航科技集团股份有限公司生产的磷酸铁锂蓄电池（单体与总成均由该公司供应）。

配置方面，新车配备博世汽车部件（苏州）有限公司生产的 ABS 防抱死制动系统（型号 IPB1.1），支持选装 D 柱饰板、轮辋，并可选装 ETC 车载装置，同时配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电动版