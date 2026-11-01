荣威家越 X7 HEV 新车申报：1.5T 油电混动大五座中型 SUV

IT之家 11 月 4 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，荣威家越 X7 完成申报。

IT之家注意到，此次申报的荣威家越 X7 为混合动力运动型乘用车，属于上汽荣威旗下全新家用 SUV 产品，定位大五座中型 SUV，主打家庭日常出行场景。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4900/1924/1759（1765）mm，轴距达到 2863mm，前轮距 1647mm、后轮距 1661mm，接近角 / 离去角为 19°/23°（19°/24°），整备质量为 1820kg、1860kg 两个版本，总质量为 2273kg、2313kg，额定载客 5 人，轮胎规格可选 235/55R19、245/50R20，同时配备防抱死制动系统、汽车事件数据记录系统（EDR），还可选装 ETC 车载装置。

车尾部分，新车采用贯穿式尾灯设计，尾门中央配备 ROEWE 字母标识，左侧标注上汽荣威字样，右侧为家越 X7 车型标识，后包围采用黑色护板搭配银色饰条的组合，整体风格偏家用稳重取向。

动力方面，新车搭载上海汽车集团股份有限公司生产的 15FLE 型号 1.5T 发动机，排量 1498ml，发动机额定功率 132kW，最大净功率 130kW，搭配三元锂离子电池组成油电混合动力系统，由欣旺达动力科技股份有限公司提供电池总成，不支持外接充电，最高车速为 180km/h，排放满足国六 B 标准。

配置选装方面，新车可选手动行李架、天窗、翼子板饰件、不同样式轮辋、外观饰条与字牌字标，同时提供有 / 无激光雷达、有 / 无后上摄像头的版本可选，以覆盖不同配置需求的用户。

以下为汽车参数详情：

▲ 荣威家越 X7 混动版