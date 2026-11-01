苹果 Fitness+ 进军健身房：推出 4 周个性化力量训练计划

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（11 月 4 日）发布博文，报道称苹果 Fitness+ 推出 Gym Strength 力量训练功能，目前已开放测试。新功能面向健身房及居家训练场景，根据用户的目标、经验、时间安排和可用器材，生成四周渐进式计划，并根据每周记录的训练次数与重量，调整下一周内容。

用户可选择训练日期和重点部位，每次安排 5 个或 7 个动作，预计分别耗时 20~30 分钟、45~60 分钟，实际时长取决于个人节奏。计划会推荐动作、组数、次数及重量，并提供教练示范视频，支持从三个角度查看动作。

据苹果介绍，该功能涵盖超过 350 个动作、适配 30 多类力量训练器材，最低只需配备哑铃。遇到器械被占用或更换场地时，用户可替换器材、选择相近动作，也能增加组数或跳过动作。

设备方面，该功能要求 iOS 27.3 或 iPadOS 27.3；搭配 watchOS 27.3，可在 Apple Watch 上查看动作、记录次数和重量。可选的 Training Note 功能由 Apple Intelligence 驱动，提供训练预览、进阶说明及里程碑提示，但要求设备支持苹果智能并设为英语。

Gym Strength 纳入现有 Fitness+ 订阅，无需另行付费。美国区订阅价格为每月 9.99 美元（现汇率约合 66.6 元人民币）或每年 79.99 美元（现汇率约合 533.2 元人民币）。

IT之家注：苹果 Fitness+ 是苹果推出的付费健身订阅服务，目前暂未在中国大陆上线。用户可以把它理解为“苹果设备里的线上健身课程库”：由教练带领训练，配合音乐、个性化课程推荐和运动数据展示，既能在家跟练，也能在健身房使用。