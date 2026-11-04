苹果 iPadOS 27.3 首个开发者预览版相机应用新增 Siri 入口：视觉智能触手可及

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（11 月 4 日）发布博文，报道称在 iPadOS 27.3 首个开发者预览版中，苹果面向部分支持的 iPad 机型，在“相机”（Camera）应用中新增 Siri 标签页入口。

IT之家援引博文介绍，苹果公司此前通过 iOS 27 系统更新，为 iPhone 15 Pro 以及后续机型，在相机应用中新增 Siri 标签页。而在本次 iPadOS 27.3 Beta 1 开发者预览版中，苹果公司将其扩展到 iPad 机型上。

在适配支持设备上，该功能覆盖搭载 M1 及更新芯片的 iPad Pro 和 iPad Air，以及搭载 A17 Pro、A20 Pro 芯片的 iPad mini。

体验方面，用户在支持的 iPad 上打开相机并切换到 Siri 标签页后，即可通过视觉智能获取眼前事物的相关信息，例如识别植物、地标、商品或翻译画面中的文字。

需要注意的是，视觉智能本身此前已可在 iPad 上使用，iPadOS 27.3 的变化主要是新增了一个更直接的访问入口，而非首次引入该能力。iPadOS 27.3 正式版预计将于 12 月发布，测试版用户可先行体验；正式推送后，功能可用性仍可能因地区、语言和设备型号而有所不同。