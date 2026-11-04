iQOO 双边拉伸手柄 G1 开售：双霍尔配置、自定义按键，499 元

IT之家 11 月 4 日消息，iQOO 双边拉伸手柄 G1 于今日正式开售，定价为 499 元。

该手柄采用超宽拉伸结构，最大拉伸距离可达 211mm，配合不同规格的硅胶垫片夹持，可稳固适配 iQOO 16、iQOO Neo12 手机以及 iQOO Pad Ultra、iQOO Pad Pro 8.8 英寸等小尺寸平板电脑，剧烈游戏操作也不易出现晃动、脱落与误触。

手柄采用可更换长短握把设计，短握把可快速拆卸，便于轻装出行携带；长握把贴合人体工学曲线，配合防滑纹理设计，长时间游戏握持依旧稳定舒适，用户可根据使用场景自由切换。

操控方面，该手柄搭载双霍尔配置：定制霍尔摇杆使用寿命高达 500 万次，支持 360° 精准操控，随机附带 2 款可替换摇杆帽，适配不同握持习惯；霍尔线性扳机提供 256 级细腻力度反馈，可精准模拟油门、刹车、蓄力等连续力度变化，操作跟手性更强。

手柄按键采用全微动电竞按键方案，按压触发反馈明确、回弹干脆利落，攀爬、跳跃、技能释放等高频操作节奏更容易掌控；同时左右肩侧配备两个可自定义迷你肩键，支持自定义物理映射，疾跑、攻击、闪避等复合操作可一键完成。

该手柄支持边充边玩，通过内侧 Type-C 与设备物理连接的同时，手柄底部 USB 接口可外接电源为设备补电，最大充电功率支持 15W，长时间游戏对局无需担心设备断电。

用户可通过设备内的游戏魔盒对手柄进行参数自定义，支持按键布局自定义、摇杆与扳机死区调节、摇杆与十字键对调等设置，打造专属握持手感；兼容性方面覆盖手游、PC 模拟器、云游戏、主机 / PC 串流游戏等多类游戏场景。

IT之家附详细参数如下：

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