ROG XBOX 掌机 X 20 周年版上手：一次补齐遗憾的升级，体验更加出色

去年这个时候，华硕和微软联合推出了一款 ROG XBOX 掌机 X，当时它舒适的人体工学设计，出色的屏幕素质、性能和散热体验、大厂联合定制 UI 就获得了外界的一致好评。

时隔一年，在 ROG 品牌成立 20 周年之际，华硕又给广大玩家带来了 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版，它可不是简单的换皮改色，而是在硬件上由内而外进行了全面升级。IT之家最近拿到了这款新品进行了体验，借此机会，我们就来聊聊升级后的 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版表现究竟如何。

一、外观升级

这次的 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版虽然在机身造型和按键布局上没有变化，但整体涂装细节做了定制化升级，这点倒是很像微软。 首先就是机身换成了黑透底色，通过外壳可以隐约看到机身内部的一些电子元件和 PCB，特别是背部外壳可直观展现内部两个不小的散热风扇和顶部出风鳍片，质感拉满。外壳内层还做了很多类似电路管线的骨架纹理设计，视觉上更有机械感和科技感，还能作为外壳加强筋存在，一举两得。 再来就是无处不在金色点缀设计，比如正面屏幕左右两侧上方的 4 个快捷按键，左右双摇杆的金色 RGB 光环。机身内部风扇外壳 + 热管 + 散热鳍片一整套做成了金色，标志性的斜切分割线也改为金色，左下角还新增了一块金色的 20 周年纪念徽章，黑金双色互相搭配，一实一透，尽显轻奢。 当然，标志性的 XBOX 手柄同款握把设计也非常吸睛，表面做了防滑纹理，握持起来更加舒适、汗手也不易打滑和出现粘滞感。顶部的四个扳机按键面积够大，按压反馈和阻尼调校都是第一梯队，还做了人体工学微调，ABXY 按键也做了表面弧度优化。 第二个升级点是摇杆和十字键，ROG XBOX 掌机 X 20 周年版这次换成了 TMR 摇杆，它继承了霍尔摇杆的耐磨和防漂移特性，使用寿命更长，灵敏度和输出信号表现更好，功耗还更低，适合需要高强度操作的游戏或微小精确操作的游戏，比如 FPS 游戏、格斗游戏、赛车游戏、硬核平台跳跃游戏等，不过摇杆的蘑菇头很难做出偏软手感，还是推荐大家买一副摇杆帽搭配使用。 十字键采用可变式设计，可在 4 向和 8 向之间进行切换，格斗 / 2D 横版街机游戏操作上限更高。 第三个升级是 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版的屏幕，依旧是 1080P + 120Hz 的显示组合，但尺寸由 7 英寸升级到了 7.4 英寸，顶部黑边更窄，材质也由 LCD 升级到了 OLED，还是 ROG 最高规格的星云原画屏，支持 HDR。升级后的屏幕表面采用 DXC 抗反射涂层工艺，搭配 OLED 屏幕的广色域和 HDR 效果，画面对比度、色彩表现、峰值亮度以及响应时间全面提升，屏占比也更高，玩起游戏来更加沉浸。 新版掌机还重做了内部散热，散热鳍片面积增加 11%，新款液态轴承风扇风量提升约 20%，优化了内吹设计，三相风道可吹透处理器、散热鳍片和内部屏幕区域，以换取更低的机身表面温度，长时间游玩性能释放更稳定，屏幕区域不烫手。 总的来说，ROG XBOX 掌机 X 20 周年版在外观和硬件上相比去年推出的标准版做了很多改进和升级，整体使用体验会更好，由此换来的是机身净重的增加，新版机器重量为 756g 相比标准版重了 41g，好在整机重量是均匀分摊的，实际握持起来并不会觉得明显增重。 另外，我们手上这个版本的包装内还附送了一个环保材质的掌机支架，以及一个线充一体的方形黑色 65W USB-C 口电源适配器。

二、系统交互

由于这台掌机是由 ROG 和微软 XBOX 团队合作开发的，因此在系统 UI 和功能交互上，拥有 2 套定制的界面和功能。 首先系统底层是基于完整的 Windows 11 家庭版，但为了让核心体验更符合主机玩家习惯，开机后默认进入的是 XBOX 全屏主机风格首页，游戏列表和菜单标签都非常的 XBOX，以适应手柄操作。使用这套 UI 需要登录 XBOX 账号，页面中集成了最近游玩游戏卡片，XBOX 游戏库、XBOX 应用商店，XGP 订阅管理、远程串流、成就、好友列表等功能，如果你是 XBOX 主机的老用户，完全可以零成本上手。 除了适配手柄交互逻辑外，掌机正面也单独加入了专属的 XBOX 西瓜键，它的作用就类似于 XBOX 手柄上的西瓜键，在不同场景和主页中会提供多种快捷功能。 比如，任意场景长按会进入多任务后台页，用户可以在定制主页、全屏 App、全屏游戏以及 Windows 桌面间切换，也可以关闭标签页，清理后台。短按则是快捷呼出 XBOX Game Bar 页面，融合了大部分常用的快捷功能，或进行迅疾回到主页、切换游戏平台等操作。 ROG 这边则提供了一套奥创中心的交互 UI，通过屏幕左侧的奥创图标快捷键可立即呼出奥创 SE 侧边栏，方便用户对当前游戏的硬件设置快速调整，比如屏幕亮度、音量、性能模式、刷新率、功耗等设定。 以上所有操作都可以完全用手柄按键和摇杆完成，无需在按键和触屏点按之间反复“横跳”，彻底解决了 Windows 桌面模式和 XBOX 主机页面、Steam 大屏模式交互割裂的问题，操作起来非常丝滑。更加惊喜的是，ROG 还定制了 BIOS 电源管理系统，大幅提升了休眠和唤醒体验，睡眠状态下短按电源键不仅秒唤醒，离电睡眠时的待机耗电也大幅减少，唤醒时后台游戏还能直接玩不崩溃、不闪退，体验足以媲美主机系统的电源管理。

三、游戏性能

ROG XBOX 掌机 X 20 周年版的核心硬件配置和此前发布的标准版没有明显区别，主要还是屏幕、外设部分的更新。 CPU 依旧是 AMD 锐龙 AI Z2 Extreme，8 核心 16 线程，4nm 制程工艺；



GPU 集成了 RDNA3.5 架构的 Radeon 890M，拥有 16 个 CU 核心；



存储组合上标配 24GB LPDDR5x 8000MHz 的板载内存 + 1TB PCIe 4.0 的三星固态硬盘；



电池还是 80Wh；

再配合前面提到的 7.4 英寸 1080P 120Hz OLED 星云原画屏，整体配置放在掌机中妥妥的旗舰水平。 在奥创控制中心 SE 中，ROG 给到了 4 种性能预设，分别是 13W 静音档、17W 性能档、25W 增强档（离电）以及最高 35W 增强档（插电），我们直接对几款主流单机游戏进行实测，看看这款掌机在不同功耗预设下，性能表现如何。 1、《剑星》 《剑星》这款游戏由于没有光线追踪，因此在 1080P 分辨率下的游戏优化是比较出色的，而在高分辨率下，游戏对显存容量的要求比较敏感。 我们选择的测试设置为 1080P 分辨率 + 高画质预设 + FSR 平衡，测试场景为固定 BOSS 战斗，经过实测： 13W 静音档下，游戏平均帧数为 35 帧；



17W 性能档下，游戏平均帧数为 42 帧；



25W 离电增强档下，游戏平均帧数为 45 帧；



35W 插电增强档下，游戏平均帧数为 55 帧；

从结果来看《剑星》的优化确实不错，在功耗最低的 13W 静音档都可以跑 35 帧的战斗场景性能，而户外跑图时建筑内场景下最多可以跑到 39 帧左右。 17W 和 25W 的游戏平均帧数相当接近，只有 3 帧的差距，因此如果想要玩得更久一点，开 17W 性能档，锁 40 帧是个不错的选择。插电后的 35W 增强档，平均帧数又有 10 帧的提升，只要稍微调整一下部分画质选项，完全可以稳定在 60 帧以上。 2、《仁王 3》 相比前面的《剑星》，《仁王 3》的游戏优化就没那么好了，游戏里满是大红大黑大绿的场景，即使在 1080P 分辨率下，对于图形性能的要求也非常高。 我们特意选择了一个典型的 BOSS 战，那就是和井伊直虎并肩战斗的支线任务“龙潭寺的怨灵”，AI 队友加 BOSS 满屏 AOE 大招，压力直接拉满。画质设置为 1080P + 高画质 + FSR 帧生成，经过实测： 13W 静音档下，游戏平均帧数为 27 帧；



17W 性能档下，游戏平均帧数为 35 帧；



25W 离电增强档下，游戏平均帧数为 48 帧；



35W 插电增强档下，游戏平均帧数为 55 帧；

整体而言，《仁王 3》在 17W 和以下功耗段只能跑到平均 30 多帧的水平，不属于理想的游戏功耗区间，但在离电 25W 的增强档位下，平均 48 帧的战斗帧数玩起来还是比较舒服的，插电 35W 下平均帧数则来到 55 帧，这时候用奥创中心自带的帧数限制功能进行锁帧，游玩体验就很不错了，跑图的平均帧数每档要再高出 5 帧甚至更多。 3、《生化危机：安魂曲》 《生化危机：安魂曲》在今年推出的一众新游戏中性能开销力压群雄，即使是光栅部分也很考验硬件水平。 我们直接开一个新档，在游戏开始前往鹪木旅馆的那段雨天场景进行跑图，画质设置为 1080P + 高画质 + FSR 平衡，然而我们发现此时 25W 和 35W 下平均帧数丝毫没有差别，都是 43 帧，检查一下并没有开启垂直同步，而且继续调低 FSR 超分档位或者把几个最吃显存的画质选项全部拉到低都没用。 好在游戏设置中还提供了 FSR3 帧生成选项，开启后游戏帧数大幅提升，经过实测： 13W 静音档下，游戏平均帧数为 38 帧；



17W 性能档下，游戏平均帧数为 61 帧；



25W 离电增强档下，游戏平均帧数为 72 帧；



35W 插电增强档下，游戏平均帧数为 80 帧；

13W 静音档的平均帧数由原本的 25 帧暴增到 38 帧，17W 性能档就能稳定在 60 帧以上，35W 插电增强档更是能突破稳定在 80 帧左右，画面也不会很糊，强烈建议大家同时开启 FSR 超分和帧生成。 4、《影之刃零》 最后一款游戏我们来看下刚发售不久的高速动作 ARPG 游戏《影之刃零》，玩过这款游戏的小伙伴都知道，本作的性能优化非常出色，除了 A 卡存在明显 BUG 外，网友表示掌机设备都能跑得动，所以游戏解禁后我们也赶紧在 ROG XBOX 掌机 X 上试试效果。 这款游戏我们选择了初见玉儿那个铃铛存档点，顺着溪流一路向前跑图 + 打怪，画质设置为 1080P + 高画质 + FSR 平衡，经过实测： 13W 静音档下，游戏平均帧数为 36 帧；



17W 性能档下，游戏平均帧数为 47 帧；



25W 离电增强档下，游戏平均帧数为 56 帧；



35W 插电增强档下，游戏平均帧数为 63 帧；

万万没想到《影之刃零》居然是以上 4 款测试游戏中表现最好的一款，仅用 13W 静音档就能在高画质下跑到平均 36 帧的表现，17W 性能档就能摸到 50 帧了，25W 离电增强档就可以确保 50 帧以上的体验，而在插电 35W 增强档下，我们测试的场景中最高跑到了 71 帧，而且不是在某个黑漆漆的山洞里，优化是真的强。 另外，以上 4 款游戏如果均采用 25W 离电增强档进行游玩，平均续航水平都是 2 小时左右，如果在日常通勤路上，短途出行乘坐飞机、高铁等交通工具上，或者睡前玩 1-2 小时，那么这个续航水平足够了。 至于独立游戏，比如《黑帝斯》《空洞骑士：丝之歌》《星露谷物语》这些经典的老游戏，即使画质开到全高，也只要 7W 的功耗就能跑满这款掌机屏幕的 120Hz 上限，画面清晰、操作丝滑，ROG XBOX 掌机 X 玩起来没有任何压力，体验非常舒适。由于超低的功耗，玩这类独立游戏的续航通常也能达到 6-8 个小时，非常适合碎片化时间开一把，完全不必有续航焦虑。 当然，大家也不要觉得只要是独立游戏性能要求就不高，在测试中我们尝试了一款还未发售但有试玩版 Demo 的横版动作肉鸽游戏《零境：入侵》，它的画面非常精致，在高画质预设下，ROG XBOX 掌机 X 开到 25W 离电性能档也不能完全跑满 60 帧，必须插线激活 35W 增强才能保障 60 帧游戏体验。 后来我们打开画面设置发现，这款游戏支持 FSR 超分和 HDR，并且在高画质预设下，FSR 超分默认是原始（原画）档位，需要再降低一档 FSR 超分到质量档才能完全跑到 60 帧以上，更恐怖的是游戏还有超高画质档位可供选择，可见现在新游戏对于硬件性能的要求是越来越高了。 经过一番体验，我们对这台 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版的整体性能表现概括起来就 3 句话： 主流单机游戏 1080P + 高画质 + FSR 超分，稳定 50 帧以上的帧数；



成熟独立游戏 1080P + 高画质 + FSR 超分，稳定 120 帧以上的帧数；



吃性能新独游 1080P + 高画质 + FSR 超分，稳定 60 帧以上的帧数； 这样的表现，对于一台主打碎片时间游玩的轻度游戏设备来说，已经相当不错了。

四、总结