酷态科「太空系列三体联名版」开售，含屏显充、电能块与亲肤硅胶编织线

IT之家 11 月 4 日消息，酷态科官方今日宣布「太空系列三体联名版」正式开售，包括：

6 号屏显充 Ultra（套装版）：199 元

CP25 电能块（自带线）：149 元

亲肤硅胶编织线（约 1.5m）：39.9 元

作为参考，普通版酷态科 6 号屏显充 Ultra 单体 149 元，套装版 169 元（IT之家注：内含一根 6A 240W PD3.1 CtoC 编织数据线约 1 米）。

酷态科 6 号屏显充 Ultra 采用折叠插脚设计，整体造型圆润，对比常规 67W 充电头的体积缩小约 29%；配有 0.96 英寸小屏幕，可显示充电数据和虚拟形象 Cool bot 动态表情。

性能方面，酷态科 6 号屏显充 Ultra 搭载 OPC 放心充 2.0，兼容 65W PD，ADC 2.0 多品牌设备兼容，小米 100W MAX 澎湃秒充，配有 1A2C 接口。

酷态科 6 号屏显充 Ultra 可智能识别 iPhone15-17，匹配专属充电策略；支持 iPhone、iPad 全系满速快充、 MacBook 65W MAX 持续快充。

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