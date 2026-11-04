国家发改委：时速 400 公里高铁将稳步推进商业化运营

IT之家 11 月 4 日消息，国家发展改革委基础设施发展司司长夏鑫在今天（4 日）的新闻发布会上透露，“十五五”时期，我国将新建约 1.5 万公里铁路，其中包括约 1 万公里高速铁路，基本实现铁路现代化目标。重点任务方面。基本建成“八纵八横”高速铁路主通道，高速铁路基本上是客运，合理拓展区域连接线覆盖范围。

夏鑫提到，加快构建时速 400 公里高铁建造运营成套技术和标准体系，稳步推进商业化运营。加强普速铁路建设，加快繁忙干线扩能改造，基本消除干线通道能力瓶颈。重大工程方面。全面建成高标准沿江高速铁路，加快建成沿海高速铁路，稳步推进沿边铁路建设，加快构建疆煤外运体系，推进秦沈第二通道等项目的前期工作。

据IT之家此前报道，去年 7 月，国家铁路局副局长安路生在国新办发布会上透露，我国正在建设的成渝中线高铁（沪渝蓉高铁重庆至成都段）开通之后将实现以时速 400 公里运营，届时，成渝（成都市和重庆市）之间可实现 50 分钟通达。

2024 年 12 月 29 日，CR450 动车组完成了样车设计并成功下线，试验时速 450 公里，运营时速可以达到 400 公里，是全球最快的高铁列车。据悉，CR450 动车组样车牵引、制动、噪声等各专业试验团队已经完成了静态、低速动态调试试验，后续将进行逐级提速动态运行试验。

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