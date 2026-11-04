法拉利 Q3 业绩超预期后上调 2026 全年预期，首款纯电车型 Luce 需求强劲

IT之家 11 月 4 日消息，据路透社报道，当地时间 3 日，法拉利上调了 2026 年业绩预期。公司第三季度核心利润和营收均超出市场预期，带动股价一度上涨 4.7%。

今年第三季度，法拉利调整后息税折旧摊销前利润同比增长 12% 至 7.53 亿欧元（现汇率约合 56.26 亿元人民币），高于路透社调查中分析师普遍预期的 7.39 亿欧元（现汇率约合 55.21 亿元人民币）。

法拉利还上调了 2026 年调整后息税折旧摊销前利润预期，从至少 29.7 亿欧元（现汇率约合 221.89 亿元人民币）上调至至少 30 亿欧元（现汇率约合 224.13 亿元人民币）。

公司还小幅提高了全年净营收预期，并预计 2026 年工业业务自由现金流最高可达 16.5 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 123.27 亿元人民币）。

法拉利称，售价 360 万欧元（现汇率约合 2,689.6 万元人民币）的限量版超跑 F80 提升了第三季度高价值车型的销售占比，带动当季业绩增长。公司按计划推进车型换代，汽车交付量再次下降的背景下，F80 的销售改善了整体产品结构。

同期，法拉利共交付 3368 辆汽车，同比减少 33 辆。

高利润率车型销售向好，加上利润丰厚的个性化定制业务，为法拉利的业绩增长提供了支撑。目前，法拉利的订单已排至 2028 年，旗下首款纯电车型 Luce 在 2027 年的计划销售配额也全部订满。

法拉利 CEO 贝内代托 · 维尼亚透露，当前订单情况良好，地缘政治紧张局势并未影响客户需求。Luce 将在本季度开始交付，计划于 2027 年初举行的媒体和客户试驾活动有望进一步提升市场对新车的兴趣。法拉利今年还将发布两款新车，“我们相信客户一定会非常喜欢。”

法拉利在米兰上市的股票于财报公布后不久由跌转涨，截至格林尼治时间 15 时 10 分涨幅达到 2.9%。