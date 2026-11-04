比亚迪腾势 N9 纯电版申报：搭载三电机四驱系统

IT 之家 11 月 4 日消息，工信部昨日发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，腾势 N9 EV 完成申报。

新车整体造型与在售插混版保持一致，核心变化在于动力系统换装三电机四驱方案，综合功率达到 890 千瓦。

腾势 N9 纯电版延续了插混版的“顶天立地”设计语言，车头造型厚重，尾部保留家族式尾灯组。申报信息显示，新车配备 22 英寸镜面锻造轮毂，车顶集成激光雷达，辅助驾驶系统为天神之眼 5.0。

其车身长宽高分别为 5270/2030/1830mm，轴距 3125mm，与插混版尺寸相同；接近角 / 离去角为 20° / 22°，整备质量为 3105、3180kg，总质量为 3760kg，额定载客人数为 5、6 人，配备规格为 275 / 45R22 的轮胎。

新车标配全景天幕、电动侧踏板，可选装轮芯盖、轮辋、不同颜色制动钳、熏黑外装饰件、双色车身、金色外装饰件，同时可选装 ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

动力方面，新车搭载三台永磁同步电机，采用易三方三电机独立驱动架构：前电机峰值功率 270kW，后左、后右电机峰值功率各为 310kW，三台电机峰值功率合计 890kW，最高车速为 240km/h。

车辆配备磷酸铁锂蓄电池，电芯由广西东盟弗迪电池有限公司生产，电池总成由深圳比亚迪汽车实业有限公司生产。

以下为汽车参数详情：

▲ 腾势 N9 EV 纯电版（弗迪 IPB (FD) ABS）

▲ 腾势 N9 EV 纯电版（博世 BWA+ESP ABS）