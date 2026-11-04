张朝阳：搜狐账上有 12 亿美元现金，有一场重大的社交平台的仗要打

IT之家 11 月 4 日消息，据 21 世纪经济报道，10 月 31 日，搜狐视频关注流 Halloween 美剧 Cosplay Party 在京举行。

搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳在活动现场表示，搜狐账上有 12 亿美元（IT之家注：现汇率约合 80.21 亿元人民币）现金，投资人经常问及公司的资金使用和分红安排。

对此，张朝阳回应称，搜狐仍需投入资金发展社交平台，“有一场重大的社交平台的仗要打”。

另据新浪科技报道，搜狐当前正将更多资源投入关注流的产品打磨、用户拓展和线下活动运营，在张朝阳看来，关注流的不同之处在于，用户不只关心内容本身，也关心是谁发的。他将这一模式概括为“以视频会友”，并形容关注流是“一个半开放的朋友圈”，用户可以在线上认识更多人，围绕共同兴趣形成持续的社交关系。

在产品逻辑上，关注流完全依赖用户关注关系与真人转发，不依赖算法推荐。张朝阳表示，算法平台根据用户点击历史形成画像，容易形成信息茧房，关注流则由用户关注的人形成过滤，“你关注的五花八门，各个兴奋点，是发散的，不存在信息茧房的问题”。

财报显示，搜狐 2026 年第二季度总收入为 1.36 亿美元（现汇率约合 9.09 亿元人民币），较 2025 年同期增长 7%，较上季度下降 4%；归于搜狐公司的美国通用会计准则净利润为 20 万美元（现汇率约合 133.7 万元人民币），实现扭亏为盈。

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