212 X03 插混版申报：独特方盒子硬派越野外观，还有外挂备胎、激光雷达

IT之家 11 月 4 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，二一二旗下全新车型 212 X03 插电混动版完成申报。

新车在外观上与此前已申报的柴油版保持高度一致，整体造型方正硬朗，采用非承载式车身结构。

IT之家从申报信息获悉，新车长宽高分别为 5095 / 2038 / 1945 mm，轴距为 2950 mm，定位中大型硬派越野 SUV；接近角与离去角分别为 33° / 30°，标配 5 座布局，整备质量 2935 kg，最高车速可达 180 km/h。

车尾采用对开式尾门设计，右侧外挂全尺寸备胎，备胎罩上印有经典的 212 标识，后保险杠以银色饰条点缀并集成竖向灯组。

动力部分，新车搭载由沈阳国擎动力提供的 K44TD 型 2.0T 涡轮增压汽油发动机，发动机最大净功率 150 kW；搭配驱动电机，电机额定功率 57 kW，峰值功率 160 kW。储能装置采用宁德时代（江苏）新能源科技有限公司供应的三元锂电池，支持外接充电。此外，新车还配备 ABS、EDR，并可选装 ETC 车载装置。

选装配置方面，新车可提供不同风格轮辋、牵引装置（拖车钩方口座 + 电连接头）、车顶激光雷达、高位制动灯、外后视镜、侧装饰板、红外摄像头等部件；准拖挂车总质量最高可达 2500 kg，具备一定的拖挂能力。

以下为汽车参数详情：

▲ 插电式混合动力版

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