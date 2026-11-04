曝华为子品牌星芒英文名 OSTA，旗下首款阔直板手机定名 OSTA O1 Pro

IT之家 11 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。

博主爆料提到，OSTA O1 Pro 可选星空黑 / 星云白 / 星芒紫三款配色，以及 12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB 容量。

博主还曾爆料，某厂的阔直板手机采用 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，屏幕比例看起来是 16:9.5，1.05mm± 极窄四等边，电源键改成了紫色，工程机还是跑道 Deco 设计，一台主攻线上的阔直板，定义相对更具性价比。

博主 @定焦数码 还爆料，OSTA O1 Pro 采用窄边框 + 横长条 Deco 设计；还有一款 OSTA O1 直板机，采用四曲屏 + 大圆饼 Deco。

“星芒”这一名称并非首次出现在公众视野。IT之家查询公开商标信息获悉，华为技术有限公司早在 2023 年 2 月便申请注册了“华为星芒”商标，并于 2023 年 9 月完成注册公告。

2026 年 7 月，华为再次提交“星芒”商标申请，覆盖智能手机与芯片品类，目前状态为“注册申请中”。不过，商标布局本身并不等同于产品落地，此前多年市场上也曾出现过“星耀手机”等子品牌传闻，最终迟迟未兑现。