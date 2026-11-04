尼康 ZR 全画幅相机 2.00 版本固件发布：H.265 视频格式支持 RED 色彩科学，即将开放下载

以 H.265 格式录制时，色调模式选项中新增 Log3G10 曲线，支持在 REDWideGamutRGB 色彩空间下拍摄。由此，即使采用文件体积较小的 H.265 格式录制，也能凭借 RED 色彩科学的平滑色调过渡与宽广色域，获得较高的调色宽容度。此外，以 H.265 格式进行 Log3G10 或 N-Log 录制时，可从 4 档设定中选择 [高 ISO 降噪] 的程度。