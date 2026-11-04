尼康 ZR 全画幅相机 2.00 版本固件发布：H.265 视频格式支持 RED 色彩科学，即将开放下载

IT之家 11 月 4 日消息，9 月 8 日，尼康公布了尼康 ZR 全画幅相机 2.00 版本固件的开发消息。今日，尼康正式宣布推出适用于尼康 ZR 的固件 2.00 版本，将于稍晚时日开放下载。
尼康表示，固件 2.00 版本是 ZR 上市以来的首次重大更新，旨在进一步拓展创作表现力并优化影像制作工作流。IT之家附主要功能特点如下：
融 RED 色彩科学于更紧凑的 H.265 视频录制格式
以 H.265 格式录制时，色调模式选项中新增 Log3G10 曲线，支持在 REDWideGamutRGB 色彩空间下拍摄。由此，即使采用文件体积较小的 H.265 格式录制，也能凭借 RED 色彩科学的平滑色调过渡与宽广色域，获得较高的调色宽容度。此外，以 H.265 格式进行 Log3G10 或 N-Log 录制时，可从 4 档设定中选择 [高 ISO 降噪] 的程度。
提升操控性能
可将 ISO 感光度、曝光设置、白平衡（WB）及白平衡色温（WBK）分配给指令拨盘，支持用户自定义相机操作，提升便捷性。此外，还可将 [3D LUT / 色彩显示辅助] 指定给 Fn 按钮，单次操作即可切换相关设置。操作者无需将视线移开显示屏，即可调整设置。
其他功能特点
以 R3D NE 格式录制时，即使应用 3D LUT，也支持显示对焦峰值，便于更精确地确认对焦。
支持将 3D LUT 应用于 HDMI 视频输出，即使连接外接监视器，也能预览接近成片效果的画面。
新增可抑制黑电平波动的处理功能，减少较低光环境及画面暗部容易出现的闪烁。