美开发商拟将高尔夫球场改造为数据中心，以应对社区反对

IT之家 11 月 4 日消息，据彭博社报道，为了应对数据中心引发的反对浪潮，美国加利福尼亚州的开发商提出了一种环保替代方案：将高尔夫球场及其巨大的用水需求，改造成耗水量更低的计算机服务器设施。

在南加州圣盖博谷地区的工业市（City of Industry），18 洞加利福尼亚乡村俱乐部（California Country Club）的所有者已提交项目计划，拟在这片占地 124 英亩（约 50 公顷）的土地上建设一座装机容量为 99 兆瓦的数据中心。该项目名为“洛杉矶休闲与科技园”（Los Angeles Recreation and Technology Park，简称 LARTP），还将保留一大片绿地，并建设一座规模较小的 9 洞高尔夫球场。总部位于洛杉矶的拉姆斯开发公司（Ramus Development）表示，通过将原有私人高尔夫球场用地改造为计算设施，新项目能够降低整个场地的用水量。

拉姆斯公司总裁斯蒂芬 · 赵（Stephen Cho）表示：“这是一个非常难得的项目选址，既能够减少环境影响，又能根据实际需求，为洛杉矶这样的大型都市区提供边缘计算服务。”

拉姆斯开发公司与比彻开发公司（Birtcher Development）的承包商于 11 月 3 日提交了这份项目提案，旨在回应近几个月席卷美国各地数据中心项目的社区反对意见。这些反对意见主要涉及噪声、居民水电账单上涨以及项目透明度等问题。

这座计算设施占地约 37.3 万平方英尺（约 3.47 万平方米），计划建在俱乐部场地中央附近，发电机和机械设备则朝向 605 号高速公路，以便利用高速公路的交通噪声作为掩护。

这种选址方式旨在降低服务器运行噪声以及计划部署的 43 台备用柴油发电机对周边社区的影响。邻近城市惠蒂尔（Whittier）的郊区住宅紧邻高尔夫球场东侧，与拟建数据中心的距离约为 600 至 700 英尺（约 183 至 213 米）。

开发商表示，当地将成立一个社区利益委员会，让周边居民有机会决定如何更好地利用项目保留的场地。赵表示：“我们致力于确保项目审批流程透明，并将社区利益融入设计之中。”

洛杉矶科技园项目反映出，面对居民的抵触情绪，数据中心开发商正尝试通过重新包装项目争取社区支持。今年美国选举日，多个地区将数据中心建设禁令列入选票；不少地方和州级公职候选人也已将反对数据中心作为竞选纲领的核心内容。

这一项目还体现了另一种开发趋势：在可供开发的土地日益稀缺的地区，将现有或已经关闭的高尔夫球场改作其他用途。例如，仅大洛杉矶地区就有约 1 万英亩土地用于高尔夫运动。

在北弗吉尼亚州的“数据中心走廊”，一些企业已经收购停业的高尔夫球场，将其改造成“营养补偿地块”（nutrient banks），以部分抵消数据中心造成的环境影响。宾夕法尼亚州哈里斯堡附近一座由县政府拥有的公共高尔夫球场，近期以超过 4,500 万美元（IT之家注：现汇率约合 3.01 亿元人民币）的价格出售给一家开发商，后者计划在这片土地上建设 AI 数据中心。

在北加州东湾地区的匹兹堡市（Pittsburg），也有人提出将高尔夫球场改建为数据中心。Avaio 数据中心项目计划在 2018 年关闭的 Delta View 高尔夫球场旧址上建设一座超大规模数据中心园区。该项目获得初步批准后引发了强烈的社区反对，尽管这项批准尚未被撤销，但当地市政府已因此实施临时数据中心建设暂停令。

推广并不容易

无论是高尔夫球场还是数据中心，用水量都是一个容易引发争议的问题。根据美国高尔夫球协会的数据，美国西南部一座典型的 18 洞高尔夫球场，每年每英亩需要灌溉的草坪约消耗 4 英亩英尺（acre-foot）的水，相当于约 130 万加仑。

LARTP 项目的宣传重点之一，就是承诺新建计算设施的用水效率将远高于原有高尔夫球场。加利福尼亚乡村俱乐部建于 20 世纪 50 年代，目前每年用水量约为 1.45 亿加仑。将其改建为 9 洞球场后，需要灌溉的草坪面积将从 97 英亩缩减至 33 英亩，降幅约为 66%。

比彻开发公司总裁布鲁克 · 比彻 · 古斯塔夫森（Brooke Birtcher Gustafson）表示，数据中心每年预计仅消耗 30 万加仑水，这得益于服务器冷却所采用的闭环系统。改造后的高尔夫球场与计算设施合计用水量预计将比现状减少 13%。

不过，要说服当地居民接受新项目依然困难重重。Heatmap 最近的一项民意调查显示，71% 的美国人反对在自家附近建设数据中心。

南加州这一地区一直是美国反对数据中心和电池储能设施运动的主要阵地。今年 6 月，邻近的蒙特雷公园市（Monterey Park）选民通过公开投票，成为美国首个禁止新建数据中心的城市。与此同时，位于普恩特山购物中心（Puente Hills Malls）的另一项数据中心建设提案也已遭遇强烈反对。该购物中心曾在电影《回到未来》（Back to the Future）中作为双松购物中心（Twin Pines Mall）的取景地而闻名。

圣盖博谷反数据中心联盟（No Data Centers San Gabriel Valley Coalition）的两名社区活动人士布里 · 塞拉诺（Bri Serrano）和安德鲁 · 陈（Andrew Chen），都对开发商关于解决资源消耗、电力成本和噪声问题的承诺持怀疑态度。两人尚未听取 LARTP 项目的具体介绍。

陈表示：“我认为，无论开发商采取多少措施，都不足以让这个项目对社区实现净零影响，甚至产生净积极影响。它带来的只会是净负面影响。”

圣盖博谷联盟的另一个团体还在反对一座 400 兆瓦的电池储能设施。该项目已于今年 1 月获得工业市批准。

面对反对声音，数据中心项目的支持者开始强调社区利益协议。这类协议通常承诺提供经济激励，例如建设新的消防站、增加学校投资等。还有一些开发商试图通过技术手段减轻设施发出的低频噪声，或在建筑周围种植树木、设置景观缓冲带，以掩饰数据中心类似仓库的外观。

但许多社区仍然不为所动。今年 10 月，宾夕法尼亚州黑兹尔镇（Hazle Township）的居民就拒绝了开发商提出的条件：只要允许建设一座新设施，每户家庭就能获得 1 万美元（现汇率约合 66,840 元人民币）支票。

为数据中心行业提供服务、并持续追踪公众对新项目态度的米尔丹公共关系公司（Milldam Public Relations）人士亚当 · 韦特库纳斯（Adam Waitkunas）表示：“问题不在于社区利益协议具体包含哪些内容，而在于整个决策过程。这些社区觉得，开发商只是在告诉他们事情将会如何进行，然后声称会给他们提供各种好处，却根本没有真正听取他们的意见。”

为商业发展创造条件

将 LARTP 选址在工业市，可能会为项目带来显著优势。这座城市的行政边界形状类似经过选区划分的国会选区，常住人口不足 300 人，超过 90% 的土地用于工业开发。南加州爱迪生电力公司（Southern California Edison）的大型输电线路从拟建场地旁经过，能够为数据中心提供便利的电力接入条件。

古斯塔夫森表示：“我们希望在土地规划和利用方面真正做到科学、合理。”

工业市发言人伊丽莎白 · 汉塞尔（Elizabeth Hansell）表示，市政府此前只收到过另一份数据中心建设提案，即位于普恩特山的项目。该市规划委员会于 2025 年底建议修改与数据中心相关的城市法规，以便为更多此类开发项目提供空间。

汉塞尔表示：“工业市成立之初就定位为一座对商业友好的城市，长期以来一直支持经济发展、就业创造和投资。随着产业和技术不断演进，市政府会定期评估分区规划法规，以适应不断变化的商业需求和发展机遇。”

LARTP 项目开发商已与加利福尼亚州建筑行业工会（California Building Trades）签署项目劳工协议，并估计项目建设期间将创造 1500 多个就业岗位。洛杉矶及橙县建筑与施工行业理事会（Los Angeles / Orange Counties Building and Construction Trades Council）执行秘书长埃内斯托 · 梅德拉诺（Ernesto Medrano）在一份声明中表示，这项提案“体现了对公平与发展机会的坚定承诺，而这种承诺将贯穿整个项目建设过程”。

项目规划和审批预计至少需要 18 至 24 个月，在此期间，加利福尼亚乡村俱乐部将继续营业。赵表示，俱乐部目前经营状况良好，但改建为 9 洞球场可能更符合时间有限的高尔夫爱好者的需求。俱乐部代表暂未立即回应置评请求。

即使不涉及数据中心，将高尔夫球场改作其他用途也可能引发争议。周边居民往往反对失去公共开放空间，并对建筑密度增加、交通拥堵以及社区原有风貌遭到破坏表示担忧。

例如，在附近的伍德兰希尔斯（Woodland Hills），当地居民就对一项住宅开发计划提出异议。该项目拟在占地 93 英亩的伍德兰希尔斯乡村俱乐部部分土地上建设 400 套住宅，居民担心这会危及当地的野火疏散路线。

如今，LARTP 项目也将当地社区推向了一场新的争论之中。