Counterpoint：2026 年第三季度全球智能手机平均售价创单季度历史最高水平，苹果营收创同期新高

IT之家 11 月 4 日消息，根据 Counterpoint Research 最新的市场监测服务，尽管 2026 年第三季度全球智能手机出货量同比大幅下降 19%，但全球智能手机营收仍同比增长 3%，达到 1,140 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,619.8 亿元人民币）。平均售价（ASP）上涨支撑了市场营收，抵消了出货量下滑带来的影响。高端化趋势、更优的产品组合以及各价位段由存储驱动的涨价，推动全球 ASP 同比上涨 27% 至 442 美元（现汇率约合 2,954 元人民币），创下单季度历史最高水平。

Counterpoint Research 高级分析师 Shilpi Jain 表示：“智能手机市场正日益面临‘量’与‘价’之间的权衡取舍。尽管 ASP 上涨在一定程度上缓解了出货量下滑对营收造成的冲击，但这并不意味着盈利能力也会同步改善。随着存储成本持续上涨、利润空间受到挤压，手机厂商正通过提高产品售价、精简边际贡献较低的 SKU（库存量单位），以及优先布局核心产品和战略市场来应对成本压力。入门级市场受到的影响尤为明显，因为在不牺牲利润的情况下，低端机几乎没有足够的价格空间来消化成本上涨。对 OEM 厂商而言，未来更大的挑战不仅在于守住出货量，还在于如何在保障利润的同时，保持产品价格的可负担性。”

2026 年第三季度全球智能手机市场：按营收份额、平均售价（ASP）及出货量份额划分

来源： Counterpoint Research 市场监测服务初步数据，2026 年第三季度

* 在所列各季度中，OPPO 的数据均包含 OnePlus 和 realme。

* 平均售价（ASP）基于批发价格计算。

苹果第三季度营收创历年同期新高，同比增长 17%，并拿下该季度全球智能手机营收市场创纪录的 50% 份额。与此同时，苹果 ASP 同比增长 19%，主要得益于 iPhone 17 系列持续的需求，以及 iPhone 18 Pro 系列上市初期的良好市场表现。

三星以 19% 的营收份额位居第二，营收同比增长 14%，同时以 22% 的出货量份额继续保持全球市场领先地位。营收增长主要得益于 ASP 同比上涨 21%，达到 367 美元（现汇率约合 2,453 元人民币）。走量机型 A 系列涨价，以及 Galaxy S26 Ultra 和 Z Fold8 的强劲表现，支撑了 ASP 的增长。Fold8 早期强劲的需求进一步支撑了其高端产品组合，而三星的一体化供应链则有助于缓冲存储成本上涨带来的压力。

小米 2026 年第三季度营收同比基本持平，但 ASP 实现两位数增长，在一定程度上抵消了出货量收缩的影响。这一变化主要源于零部件成本向终端售价传导，以及产品组合逐步从入门级市场转向中端和中高端市场。此外，高价值机型营收贡献提升也进一步支撑了 ASP 增长。在小米的核心市场中，红米 Note 15 系列和小米 17T 系列均成为推动营收增长的重要机型。

OPPO 和 vivo 2026 年第三季度营收分别同比下降 26% 和 22%，出货量下滑的影响超过了 ASP 增长带来的支撑。两家厂商都优先考虑利润率，收缩非核心市场业务，并将资源集中于旗舰机型和核心产品，以强化品牌定位并推动营收增长。OPPO 在中端机型上的 ASP 增长，主要得益于 OPPO A6 系列的出色表现，反映出其产品组合结构正在改善。vivo 的 ASP 增长则主要集中在中高端及高端市场，vivo S60 5G、V70 和 X300 系列对其市场表现作出了贡献。

目前展现出的营收韧性预计难以延续至下一季度。2026 年第四季度，智能手机出货量降幅预计将超过 ASP 涨幅，导致全球智能手机营收转为同比下降。不过，前三季度 ASP 的持续上涨预计仍将支撑 2026 年全年营收同比增长。展望 2027 年，较高的存储成本将继续挤压 OEM 厂商的利润空间，并推动终端价格进一步上涨。全球智能手机出货量预计将再次下降，但降幅较 2026 年有所收窄；与此同时，ASP 上涨预计将推动营收增速高于 2026 年水平。预计到 2028 年，成本压力才有望得到缓解。届时，OEM 厂商可能会将节省下来的成本重新投入产品升级而非降价。

参考资料：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。