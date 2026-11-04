京东曹鹏：未来五年计划采购 300 万台机器人、100 万台无人车和 10 万架无人机

IT之家 11 月 4 日消息，2026 年世界互联网大会乌镇峰会机器人与具身智能论坛今日在浙江乌镇举行。

京东集团技术委员会主席曹鹏发表演讲，分享了京东推动 AI 从数字世界走向物理世界的最新实践。目前，京东具身数采已覆盖 100 余个细分生产服务场景，采集超 10 万真实作业任务。

在应用端，京东正推动 AI 与机器人融入供应链全流程。例如，未来五年，京东物流计划采购 300 万台机器人、100 万台无人车和 10 万架无人机。智元的具身机器人已进入京东物流智狼仓，双方在真实作业中检验产品边界、提升可靠性，推动机器人从单点操作走向流程协同。

IT之家获悉，围绕超级 AI 供应链，京东已启动“京东物理 AI 加速计划”，第一阶段聚焦具身智能机器人，在数据、基地、制造、销售、物流和服务六个方向持续投入。

官方表示，目前，京东 AI 已应用于零售、物流、健康、工业等超过 3000 个场景。此外，京东拥有 3800 多个仓库、超过 20 万家合作线下零售药房，以及超过 1 万家京东 MALL、七鲜、养车等各类门店。丰富的业务场景，为机器人学习商品操作、仓储作业和家庭服务等任务提供了真实环境与持续反馈。

为将场景资源转化为可训练的数据，京东正在推进具身智能数据采集中心建设，计划两年内累计采集超过 1000 万小时高质量人类真实场景视频数据，以及超过 100 万小时机器人本体运行数据，相关采集将严格依法依规进行，确保合法、合规、安全、可信。当前，已覆盖 100 余个细分生产服务场景、采集超 10 万真实作业任务。