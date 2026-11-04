旧金山科技从业者用职场逻辑进行约会，将恋爱当作项目运营

IT之家 11 月 4 日消息，据 Techspot 报道，旧金山一些科技行业从业者如今采用这样的方式约会：他们将交友软件的数据导入电子表格，追踪匹配情况，还有人试图研究并利用交友软件的算法机制。不少人还会把自己准备发送给约会对象的回复交给 ChatGPT 处理，甚至有人将自己的全部恋爱经历交给聊天机器人，让它分析其中的规律。

人工智能行业的蓬勃发展，吸引了一大批年轻、有抱负的创业者和工程师涌入旧金山。许多人表示，由于工作越来越忙，自己约会的次数也越来越少。而当他们真正开始约会时，又往往将其视为一项事关重大的决策。原本轻松的第一次咖啡约会，有时甚至变得像一场最终轮面试。

乔伊斯 · 张（Joyce Zhang）每周都会遇到这样的情况。她曾在支付公司 Stripe 担任产品经理，如今在旧金山从事约会指导工作，每月收费 5,000 美元（IT之家注：现汇率约合 33,420 元人民币），而且只接科技行业的创业公司创始人作为客户。

她会使用客户在工作中熟悉的语言，帮助他们处理恋爱问题。例如，他们所说的“漏斗顶部”（top of funnel），指的是潜在约会对象的原始候选池；而“转化率”（conversion rate），则是成功匹配后最终发展为实际约会的比例。

张表示，她的客户习惯于将约会视为另一个可以用金钱解决的问题。她的工作往往是帮助他们纠正一些工具带来的思维偏差。当客户利用 ChatGPT 分析自己的恋爱生活、试图找出问题时，她会在辅导过程中不断鼓励他们相信自己的直觉。她将自己的角色描述为帮助客户发现并克服自身的“认知盲区”。

漫长的工作时间进一步加剧了这种追求效率的心态。许多 AI 初创公司员工保持着“996”工作制，即早上 9 点工作到晚上 9 点，每周工作 6 天。由于个人空闲时间少得可怜，一场约会甚至需要在开始之前就证明值得投入时间。

24 岁的梅胡尔 · 阿加瓦尔（Mehul Agarwal）是 AI 影视制作初创公司 Koyal 的联合创始人。他对此直言不讳：“创业者不想浪费时间，所以只有当你真的觉得对方身上有值得进一步了解的东西时，才会去约会。”

Koyal 已经获得 340 万美元（现汇率约合 2,272.6 万元人民币）融资。大约一年前，该公司加入创业加速器 Y Combinator，阿加瓦尔也因此搬到了旧金山。

他对伴侣的要求听起来有些像一份招聘评估标准：对方必须聪明，“如果她毕业于斯坦福大学或麻省理工学院，那当然很好”。此外，对方还必须善良、有个性。他表示，在旧金山找到这样的人“真的非常非常难”。

今年以来，他只参加了寥寥几次约会，其中一次甚至花了两个月才敲定时间。他和约会对象都在 AI 初创公司工作，两人都因工作疲惫不堪，而且已经习惯了职场上的寒暄方式，以至于那晚的约会更像是一场商务社交活动。

他曾遇到一位最有希望进一步发展的对象，但两次约会后，这段关系还是逐渐淡了下来。当时，他先前往印度待了三周，Koyal 的大部分业务都在那里开展，随后又在洛杉矶停留了五天，之后再次出差。

阿加瓦尔说：“我需要非常确定这段关系值得投入，但我对她还不够了解，无法做出这样的押注。”他还告诉父母，如果自己到了 28 岁仍然没有找到伴侣，希望尝试包办婚姻。

这种近乎尽职调查式的约会方式，也让约会另一方感到疲惫。

29 岁的西娜 · 哈通（Sina Hartung）是 AI 医疗公司 Eureka Health 的联合创始人。她曾在旧金山生活三年，后于今年 8 月搬到纽约，原因之一就是对当地的约会环境感到失望。

她说：“你没必要一上来就弄清楚对方的家族中是否有人患癌，也没必要在第一次约会时就搞清楚对方是否真的想要三个孩子。”

25 岁的阿曼达 · 钟（Amanda Chung）在 AI 初创公司 Nectar Social 工作。结束一段长期恋爱关系后，她原本只想寻找一段轻松、不那么严肃的关系，却发现自己遇到的大多数男性都希望发展认真稳定的关系，“即使他们自己其实还没有做好准备”。

她遇到过一位创业公司创始人，对方因为工作原因，只愿意在晚上 10 点以后见面。还有一位男性在整个晚上都围绕她的工作和工作方式提问，“仿佛一直在心里逐项核对某份清单”。

最终，她暂停了自己的 Hinge 账号。她回忆道：“我当时就在想，天哪，难道这就是全部了吗？”

人口结构也加剧了当地的约会压力。根据美国人口普查局的美国社区调查数据，旧金山平均每 100 名女性对应约 106 名男性，而全美平均水平约为 98 名男性。

南加州大学人口变化研究专家道威尔 · 迈尔斯（Dowell Myers）表示，最近涌入旧金山的 AI 行业从业者可能尚未反映在人口统计数据中，因为人口普查数据通常存在约两年的滞后。

旧金山女性长期以来用一句话概括当地 20 多岁人群的约会环境：“选择的概率很高，但合适的人却很奇怪。”（The odds are good but the goods are odd.）

一些单身人士则通过调侃这种文化来表达不满。在旧金山米慎区的一家酒吧 Kilowatt，由 25 岁的安娜丽丝 · 伍尔夫（Annalise Wulf）和两位朋友定期组织的活动“Date My Friend”，试图为交友软件之外的社交提供另一种选择。

其中一期活动名为“Date My Ex”（和我的前任约会）。参与者需要通过幻灯片演示，在不超过 5 分钟的时间内向现场观众推介一位自己在乎的人。

一名参与者将自己的朋友与“平均约会体验”放在同一张柱状图中进行比较。另一页幻灯片则写着：“身高 5 英尺 11 英寸（但头发还能增加 2 英寸，所以勉强算 6 英尺 1 英寸）”以及“在科技行业工作（但对此并不开心）”。

当某位参与者的推介打动观众时，现场观众便会挥舞插在木棍上的纸质爱心表示支持。

伍尔夫表示：“旧金山的人工作非常努力，工作时间也长得惊人，尤其是在初创公司文化中。因此，哪怕只是和某个人约会，如果一开始感觉不够美妙，没有立刻擦出火花，人们就可能失去兴趣。但感情需要时间才能慢慢培养，我认为旧金山的很多人根本没有这样的时间。”

27 岁的乔 · 贝鲁施（Joe Berusch）当晚也曾作为被推介对象登台。他表示，自己与科技行业保持着一定距离，始终没有完全融入其中。在他看来，那些把约会看得过于严肃的人，只是当地一个声音比较大的少数群体。

不过，他认为这种现象背后存在一个更普遍的原因：人工智能已经让成年生活中的许多琐事变得毫不费力，以至于人们开始期待约会也能像这些事情一样高效、顺畅。

但贝鲁施认为，约会在“本质上”与其他事情截然不同。